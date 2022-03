Beaucoup de citoyens ne savent pas encore pour qui voter le 10 avril prochain…

Pire que ça Nicolas, comme je suis Belge, les gens autour de moi me disent : « T’as tellement de chance de ne pas devoir voter ! ». Et là, je me rends compte de la galère dans laquelle vous êtes. J'ai de la peine pour vous. Si je peux me rendre utile et alléger votre quotidien… je peux faire parfois vos courses Nicolas, si vous voulez… Je sens bien que vous passez tous une période compliquée… Heureusement pour certains, la thérapie est une solution.

En France, les gens qui ont des soucis ont deux options : la psychanalyse ou le vote. Dans les deux cas, tu t'en remets à une seule personne, qui te fait croire qu'il est là pour toi… mais qui ne t'écoute pas vraiment. La psychanalyse et la présidentielle, c'est pareil. Regardez le déni, notion psy et parfaite illustration de la campagne d'Anne Hidalgo. Ou encore, un des grands principes de la thérapie, c’est qu'il faut payer pour que le patient se sente investi. Macron et sa retraite à 65 ans c’est pareil… il veut vous faire payer, cher, mais ça doit être pour votre bien.

Cette campagne est l'expression parfaite d'un surmoi défaillant qui ne réussit plus à réguler nos pulsions intérieures. (Oui comme plus rien n'a de sens je me suis dit… je vais dire un truc sérieux voir si ça passe.)

En parlant d’absurde… en plus, moi je vous en parle tous les matins de cette campagne… alors que je ne vote même pas ! Ca c’est l’avantage des étrangers, on ne prend que le meilleur de la France, et… voter cette année, franchement on vous le laisse !

Je vous vois trop vous prendre la tête : « Est-ce que je vais voter pour le candidat dans lequel je me reconnais le mieux, mais qui est sûr de se vautrer dès le premier tour ? Ou est-ce que je vais voter pour un candidat qui me correspond beaucoup moins mais avec lequel j'ai une chance de perdre au second tour ? » On dirait mon beau-frère le dimanche au PMU qui se prend le chou pour savoir s’il va miser sur Aubépine dans la deuxième à trois contre un.

Parce que dans ce pays, il y a autant de votes possibles qu’il existe de sortes de fromages : le vote sanction, le vote contestataire, le vote aux fines herbes… Le vote de conviction, le blanc, le caché, le fantôme, celui au piment d’espelette… et le vote utile, qui laisse supposer qu’il existerait un vote inutile ! Imaginez si ceux qui se sont battus pour le droit de vote avaient du réclamer « Le droit de voter inutile ! »… Tout ça pour que Nicolas Dupont Aignan puisse se faire humilier tous les cinq ans ! Lui aussi va se retrouver en thérapie… avec Valérie Pécresse et tous ses soutiens…

J’aurais donc apparemment « la chance » de ne pas voter. Mais c’est pas pour autant que j’irai à la pêche le jour de l’élection. J’irai peut-être à la campagne, mais la vraie. Pas celle qui vous prend pour des buses.