La Reine Elisabeth II fêtera ses 70 ans de règne à partir de jeudi et les Britanniques s’apprêtent à célébrer son jubilé…

Avec des centaines de milliers d'anglais qui participent à un même événement ! Le cauchemar de Gérald Darmanin ! C'est une sacrée organisation. Bon vous allez me dire, ils ont eu 70 ans pour le préparer ce jubilé… On n'imagine pas tout ce que pourrait faire Didier Lallemant si on lui laissait 70 ans pour préparer la sécurité des matchs de foot.

Ici tout est planifié au millimètre. Chacun connait son rôle et sa place : William sait qu'il doit se mettre là, Charles sait qu'il doit se placer ici, Megan sait qu'elle ne doit pas aller là, ni là-bas non plus…

Ca fait dix jours que Stéphane Bern est sous sédatifs (on n’arrivait plus à le contrôler). Et les Britanniques, eux, auront deux jours de congés pour l’occasion… Comme quoi, si vous vouliez profiter de deux jours fériés supplémentaires, fallait pas le décapiter votre roi ! Vous êtes trop impulsifs !

Elisabeth II va fêter son jubilé de « platine »… ça ne signifie pas que la Reine va faire un set avec ses meilleurs vinyles de RnB ! Je me permets de préciser parce que, parfois, on se rend à un événement et puis une fois sur place, on s'aperçoit que ça ne se passe pas comme on l'avait prévu. Et si, par exemple, il y a des supporters français de la Reine d'Angleterre qui souhaitent faire le déplacement à Londres… Il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec des milliers de Français qui essaient d'escalader la grille de Buckingham Palace !

C'est incroyable, 70 ans de règne ! A côté Angela Merkel c’est une stagiaire longue durée. En France on en est à cinq ans de règne et tout le monde est déjà au bout du rouleau... Alors c'est vrai, la Reine d'Angleterre ne prend pas de décision pour l'organisation du pays, mais bon… Macron non plus puisque c'est McKinsey.

C'est beau de voir à quel point le peuple britannique est attaché à sa Reine ! Ici dès qu'un nouveau Président est élu, le lendemain, tout le monde a déjà envie de le voir dégager. Alors que s’il y a des gens qui sont totalement déconnectés du peuple, c'est bien la famille royale d'Angleterre. « Imagine-t-on la Reine manger du homard ? » Eh ben OUI, oui, parfaitement !

Les Anglais sont tellement fiers de leur Reine qu'ils l'affichent partout : ils la mettent sur des parures de lits, sur des rideaux, sur de la vaisselle... On imagine mal des Français manger dans une assiette avec le visage d'Elisabeth Borne imprimé au fond.

Elle va peut-être mettre fin à l’un des records de longévité en Europe : 72 ans de règne, détenu par Louis XIV. Là ce serait bel et bien à la fin du patriarcat… Faut pas oublier que la Reine d'Angleterre est une de ces rares personnes qui savent à quoi ressemblait Michel Drucker quand il était jeune.

Mais en conclusion, évidemment c'est plus facile d'organiser un événement avec des supporters qui boivent du thé.