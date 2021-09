D’après Jean-Michel Blanquer, les ventes d’écrans plats progressent en septembre grâce à l’allocation de rentrée scolaire…

Evidemment. Le protocole sanitaire dans les écoles est tellement mal foutu que ça va se terminer par des fermetures de classe. Et les mômes vont se retrouver où ? Sur Zoom ! Donc, les parents préfèrent acheter un écran plat plutôt qu’un cartable ! Mais c’est pas le pire… il paraît que certains utilisent l'allocation pour s'acheter du shit dans les cités !

Ca se voit que Jean-Mi il travaille comme un fou tout l’été. Il n'a même pas eu le temps de se raser, vous avez vu ? Il fait des « vacances apprenantes ». Avant les vacances, il se contredit en moyenne deux fois par interview, et puis il progresse et il arrive à se contredire quatre fois par interview. L’an dernier, rentrée 2020, il déclarait : « Nous sommes préparés à tout. » Moi c’est bien simple, même quand il donne l’heure, maintenant, je préfère vérifier.

Si à chaque rentrée, vous achetez une nouvelle télé, à la fin de la scolarité, chez vous c’est un showroom de chez Darty. Y'a des écrans partout, jusque dans les toilettes ! « Oui ça c’est grâce au petit dernier qui a redoublé la 4ème... » Vous vous rendez compte si Jean-Mi disait la même chose à propos des entreprises qui reçoivent des aides publiques ? Bon, après moi je fais des chroniques d’humour, pas de la science-fiction. Mais nous aussi on file des impôts au gouvernement ! Et après, on espère qu'ils achètent des lits d'hôpitaux. Et non, ils claquent le blé dans des lacrymos et des LBD.

Mais attention, Blanquer c’est un peu le Mozart du bullshit : c’est jamais laborieux, y’a une spontanéité. En revanche, les journalistes qui font du Fact checking (CheckNews ou Les Décodeurs), quand Blanquer fait une déclaration, ils ne sont pas rentrés. « Eh Roger, y’a Blanquer qui parle ! Commande des pizzas, ça va être long ! » L’histoire des écrans plats, c’est une rumeur lancée par un député UMP en 2008… Donc on est à peine rentrés que Jean Michel il commence déjà à copier sur ses voisins. En revanche, faudrait penser à copier sur les bons élèves.

Car quels sont les mois où on vend le moins de téléviseurs en France ? Allez, je fais pas traîner le suspens : c’est en Août et en septembre qu’on vend le moins d’écrans. Donc là, pour sauver Jean-Mi, la seule solution c’est de changer la date de la rentrée scolaire, pour que ça colle avec la hausse des ventes. A Noël ou pendant les soldes…

Alors moi j’ai une pensée pour ses conseillers, qui doivent revoir tout le plan com’. Désolé les gars, moi aussi ça me gonfle quand je dois réécrire ma chronique au dernier moment. De toute façon, Jean-Mi, il n’a pas besoin d’eux : pour préparer ses interviews, il va directement sur Facebook et c’est parti mon kiki sur les routes du freestyle ! Je rappelle donc à nos auditeurs le numéro pour poser toutes vos questions à Blanquer dès 8h20 : le 01 45 24 7000. Ou contactez directement le service client chez Darty ou à la FNAC...