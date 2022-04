Un sondage Ifop paru hier pose cette question : « Coucheriez-vous avez un électeur de Zemmour » ?

Il y a beaucoup de créativité dans les sondages en ce moment. On a eu : « Avec quel candidat aimeriez-vous fumer un joint ? », « Avec quel candidat feriez-vous un barbecue au camping ? », « Quel candidat choisiriez-vous pour déplacer la table du salon ? »... Pour quel résultat ? On apprend que Jean-Luc Mélenchon est le candidat préféré pour manger une pizza quatre saisons. Mais pour la quatre fromages c'est Pécresse qui passe en tête de 2%. Oui, cet exemple est faux Thomas, mais j’ai bien vu votre tête… le fait que vous ayez douté montre bien qu'il y a un problème !

Alors ici dans cette dernière enquête sur la politique dans le couple, 42% des personnes interrogées confient qu’elles quitteraient leur partenaire s’il avait l’intention de voter Zemmour. C'est fou ce qu'on apprend grâce à cette étude ! La xénophobie ne rendrait pas séduisant. Qui aurait pu s'en douter ? Remarquez la nature est bien faite : imaginez la galère si vous êtes xénophobe et que vous attirez tout le monde… ça doit être un enfer. Et donc voter Zemmour ce n'est pas uniquement un tue-la-démocratie on s'aperçoit que c'est aussi un tue-l'amour. Alors, petite astuce à toutes les personnes un peu lâches qui n'arriveraient pas à mettre un terme à une relation, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire : « Non, je t’assure, c'est pas toi c'est moi... Je… Je vote Zemmour, voilà, allez, salut. »

En toute logique lors des mariages on devrait en tenir compte : « Jean-Michel, acceptez-vous de prendre Véronique pour épouse, et de la chérir jusqu'à ce que les élections vous séparent ? » Si toutefois ça vous arrive, ne culpabilisez pas, dites-vous que ça arrive à tout le monde, de nombreux couples connaissent des petits problèmes d'élections.

Apparemment ce sont les électeurs de partis modérés qui rencontrent le plus de succès. C'est dingue de se dire que des gens se mettent encore en couple avec des socialistes. Après, il ne faut pas confondre l'amour et la pitié. Mais il paraitrait que les meilleurs partenaires sont les électeurs d'Hidalgo. Si. Déjà physiquement, ils sont bien foutus : ils font du vélo toute la journée et ils bouffent du quinoa. En plus en tant qu'électeurs d'Hidalgo, à mon avis ils doivent avoir une patience hors du commun ! Non vraiment c'est 100% bénèf'... La seule galère finalement c'est de les trouver.

Et enfin, près d'un homme sur quatre reconnait avoir déjà dissimulé ses convictions politiques dans le but de draguer. Donc ils cachent leur vote dans leur poche juste à côté de leur alliance. Après j'imagine les premières disputes de couples : « COMMENT TU AS PU ME CACHER CA ? » - Oui d’accord, j'avoue je suis marié - « Non mais pas ça ! Comment peux-tu voter PHILIPPE POUTOU ? »

Voilà, on a fait le tour de ce sondage. Au cas où votre couple aurait survécu au confinement… on va vous le terminer avec une petite élection.