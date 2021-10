Charline, hier avait lieu sur notre antenne la journée pour les femmes afghanes. Mais il manquait un témoignage, celui d’un personnage de fiction que vous incarnez ce matin : l’humoriste afghane.

En effet, je suis un peu la Florence Foresti de Kaboul… J’arrive avec 24 heures de retard parce qu’hier à cet horaire, je me suis fait piquer la vedette par votre président… Alors que rire, c'est libérateur. D’ailleurs, l’humour, est bien plus efficace que Joe Biden. L’humour, il ne se casse pas en avion au premier souci, lui. Vous savez, Charlie Chaplin disait « Une journée sans rire est une journée perdue »… Donc pour moi, faites le compte depuis le retour des talibans le 15 aout…

Donc, je tenais à témoigner moi aussi… (d’abord parce que j’avais déjà écrit mon texte), mais aussi pour aborder le thème de la rigolade sous le régime taliban, en tant que représentante du « Burqa comedy club » de Kaboul. En effet, en tant qu’humoriste femme, je suis à la fois en danger de mort ET au chômage. Nous en Afghanistan, on a le « Ministère pour la Promotion de la Vertu et de la Prévention du Vice » : autant vous dire qu’on n’est pas très Charlie.

Personnellement, j'aime toutes formes d'humour, mais celui que je préfère, c'est l'humour transgressif ! Et alors ce qui est bien c'est que dans mon pays, il est à la portée de tout le monde ! Après il ne faut pas se faire choper en train de le pratiquer. Tenez, Nicolas, j'en ai une bien subversive, écoutez : vous connaissez la blague de la femme qui voulait jouer au volley-ball ? Bah c'est l'histoire d'une femme... qui voulait jouer au volley-ball ! Ahahahha, elle n'est pas mortelle celle-là ? Avouez ! Je suis Lapidée de Rire ! LDR… comme on dit chez moi ! (Attendez, je la note dans mon carnet pour mon prochain « stand-down »). Oui chez nous, c'est pas des stand-up, vu que je dois me produire à genoux et dos aux spectateurs… D’ailleurs, la phrase d'accroche de mon premier spectacle c'était de demander au public comment il trouvait ma nouvelle coupe de cheveux… A chaque fois je faisais un malheur ! (Attendez, je mets un peu de temps pour noter parce que je vous rappelle que je n’ai pas eu la chance d’aller à l’école, moi…)

Alors, il ne faut pas croire, les Talibans aussi ont de l'humour ! Ils adorent les blagues sur les femmes à barbe… C’est pas un humour à la portée de tout le monde… Par exemple, quand ils sont revenus et qu'ils ont déclaré qu’ils allaient « faire preuve d'ouverture », personne n'a compris que c'était une blague ! Une fois j’ai vu des talibans se bidonner, c’était quand dans la rue, ils jouaient au foot avec une tête de mécréant. C’est vous dire si on ne rigole pas des mêmes choses… En plus je ne suis pas très foot.

Tout ça pour rappeler que c'est important de pouvoir se moquer du pouvoir… En revanche, à Kaboul, si tu pratiques le plagiat, on te coupe la main directement. Chez nous, rien de tel que la menace physique pour repousser les limites de la créativité.