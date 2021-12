Ouverture de la vaccination à partir de 5 ans fin décembre, port du masque jusque dans la cour de récré : comment expliquer cela aux enfants ?

Je m’y colle, si vous voulez. Alors, les enfants, si vous ne voulez plus voir Jean Castex, le monsieur qui fait très peur à la télé à dix-neuf heures, il faudra peut-être vous faire vacciner. Moi j’ai déjà expliqué à petit neveu : « Au départ, on a vacciné tes grands parents, ensuite on a du vacciner tes parents, mais ça n'a pas suffi. Alors on a vacciné ton grand frère et ta grande sœur. Mais comme ça n'a pas suffi non plus, c'est à ton tour d'être vacciné. Et si ça n’est pas suffisant, pas d'inquiétude, parce qu'ensuite on vaccinera Knacki, ton tekel à poil ras. Et puis si c’était nécessaire, on vaccinera Mc Fly et Carlito, tes deux poissons rouges. Enfin, par principe de précaution, on vaccinera aussi ton doudou… donc tâche de ne plus le perdre !

Après tout ça, si le virus est encore là à nous embêter, il ne faudra pas se dire que c'est un échec, je dirais juste que ça n'a pas marché. Mais grâce à la vaccination, tu vas pouvoir reprendre toutes tes activités préférées ! Si tu souhaites accéder au toboggan ou au tourniquet de la cours de récré, il te suffira de présenter ton passe sanitaire à la maîtresse, qui se fera un plaisir de scanner ton QR code, afin que tu obtiennes le petit bracelet qui te permettra de circuler librement.

Mais méfie-toi des antivax, ceux qui prétendent qu’une fois vacciné, tu pourras télécharger d’un coup toutes les saisons de l’Âne Trotro. Non, non, no, ça c’est faux : vérifie toujours l’information auprès de médias reconnus pour leur sérieux, comme par exemple « Le Journal de Mickey » ou « Okapi ».

Certains de tes camarades peuvent être agressifs à ton égard. Si à la récré, tu te fais traiter de « pâte à modeler à la solde du gouvernement », n’entre pas dans la spirale de la violence comme tonton Jean-Claude à Noël dernier, et laisse couler. Jusqu'à présent on avait tout misé sur le bon sens des adultes, mais… bon, bref, aujourd'hui c'est à toi de devenir le héros qui peut sauver tout un pays. C'est le moment de montrer qu’un enfant peut servir à autre chose qu’à acheter un écran plat avec l’allocation scolaire, et que tu peux servir la nation ! C’est le moment d'enfourcher le Tigrou !

Pour te faire vacciner, il faudra que tu demandes l'autorisation à tes parents. S'ils ne sont pas d'accord mais que tu parviens à les convaincre… appelle vite Jean Castex et Olivier Véran pour leur expliquer comment tu as fait, ça les intéresse beaucoup ! »

Voilà, je crois que c’est enfin clair pour les tous petits. C’est sûr que pour nous, les adultes d'aujourd'hui, c'est l'odeur de la colle Cléopâtre qui réveille la nostalgie, alors que les adultes de demain n'auront qu'à sentir leur propre haleine pour se replonger dans l’enfance… Mais lorsqu'ils feront des réunions d'anciens élèves : ils seront obligés de remettre le masque, juste pour pouvoir se reconnaitre.