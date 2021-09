Charline pense avoir trouvé son candidat pour 2022…

Oui, j’ai écouté le candidat que vous avez reçu hier dans la matinale, et j’adore l’idée qu’un petit apiculteur se lance dans la course… Un peu de fraicheur dans cette campagne ! Un jeune entrepreneur qui vient de la société civile… Les Français doivent se dire : « Enfin un candidat qui nous ressemble ! » D’ailleurs merci de l’avoir invité. Un citoyen lambda, d’habitude ils doivent passer par le standard et là hop, direct à 8h20. L’audace de cette matinale !

J’ai pas bien compris son histoire de remontada… un mot espagnol quand tu prônes le Made in France. Y’avait mieux comme slogan à trouver... « Après le Président des riches, le Président des ruches ». Je serai fabricant de pesticides et de néonicotinoïdes je commencerai sérieusement à m’inquiéter. J’ai lu qu’il produisait aussi des amandes et des glaces. Donc dans cette campagne on va avoir le « bloc bourgeois », le « bloc réactionnaire » et le « bloc de glace aux amandes et au miel de nos régions »…

Hier matin devant vous, Léa et Nico, il a dit : « Mes idées sont devenues majoritaires, elles sont le centre de gravité du pays ». Mais vous avez oublié de lui demander de quel pays… Je sais c’est compliqué avec les nouveaux visages, d’autant que cet Arnaud Montebourg, il est chef d’entreprise ET candidat politique. Du coup on ne sait pas si c’est Dominique Seux ou Thomas Legrand qui doit préparer les fiches. Hier avant l’interview ils étaient en train de départager ça à shi fu mi !

Il a dit aussi qu'il se présentait à la présidentielle car il ne savait pas pour qui voter... Heureusement qu'on ne réagit pas tous comme lui… Sinon ça va être compliqué…

Mais, c’est marrant parce que cet Arnaud Montebourg, il a un homonyme, qui lui est un ancien député, ancien Président de département, ancien Ministre... Enfin, je ne sais pas vous, mais moi ce que je retiens surtout c'est le mot « ancien »... Et alors lui c’est tout sauf un petit apiculteur ! C’est plutôt un éléphant déguisé en abeille ! Ou alors disons que dans la ruche de la gauche, on compare son arrivée à celle d'un frelon asiatique. Lui, l’ancien politique, on se rappelle juste de sa période frondeur, vous savez, quand il était en marinière : tu remplaçais le mixer par une perruche et t’avais une pochette de disque d’Etienne Daho. Tellement France Inter cette blague !

Enfin, avec celui-là, le p’tit apiculteur, L’Elysée va déménager à la chambre de commerce et d’industrie, ce sera plus simple. Mais il devra garder le sens des priorités, car qui dit pas d'abeilles, dit pas d'humains. Et qui dit pas d'humains dit pas de présidentielle. Alors Arnaud pour notre bien à tous, réfléchis quand même à retourner sauver les abeilles, et si tu ne le fais pas pour le miel, fais le pour la République !