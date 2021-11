Charline était aussi suspendue à l’allocution présidentielle…

Ohla oui. J’ai bien entendu ce que vous en avez pensé ici, mais moi, perso… J’ai trouvé qu’il n’était pas mal ce débat de la primaire LREM, en fait ! Macron, lui il n’a pas eu de soucis de temps de parole : vingt-sept minutes sur toutes les chaînes pour nous dire qu'il fait bien son boulot et sans avoir à se faire engueuler par Ruth Elkrief toutes les deux minutes ! Et sur toutes les chaînes du service public aussi : donc avec notre redevance ! Avec la vôtre aussi, Valou !

On a bien compris hier soir qu’il y a une remontada de l’épidémie. Et donc, si à la cinquième vague, on aborde la troisième dose, j’ai calculé, à la quinzième vague, on en sera à la neuvième dose. Et à ce moment-là on devrait pouvoir être connectés à la16 G. Oui, Valou, je sais, vous êtes perdue dans le calcul, je vous ai vue lundi soir, les maths, c’est pas votre truc… Si, vous nous avez fait une Henri Krazuki ! ça m’a rappelé les heures les plus sombres des « Chiffres et des lettres »…

Bref. Hier soir, au bout de trois minutes, quand on a compris que Macron n’annonçait pas de couvre-feu, on s’est sentis tellement soulagés qu’on n’a plus du tout fait gaffe à ce qu’il disait après… Et là il en a profité pour faire passer plein de trucs : durcissement des allocations chômage, allongement de la retraite, des nouveaux réacteurs nucléaires… Il a pris des notes pendant le débat de la droite lundi soir, il a tout copié sur vous Valou, c’est déloyal ! Même à la fin quand il a déclamé : « Croyons en nous, nous le méritons »… il a tout pompé sur la Master class de cinéma de Xavier Bertrand ! Donc c’était mauvais.

En vingt-sept minutes d’allocution, le président a abordé soixante-douze sujets : Thomas Legrand il a fini roulé en boule au pied de son canapé : il a trois minutes d’édito, il est arrivé ce matin avec une heure et demi de texte, il a passé deux heures à couper 97 minutes… Vous suivez Valou ? Parce que Macron a annoncé la réforme des retraites entre le port du masque à l'école, la Cop26 et la coopération avec l'Afrique. C'était un Où est Charlie de la réforme. Il a fait un petit tour d'horizon de l'actu, il était à deux doigts de parler de son favori dans Koh-Lanta.

Et il a dit : « La retraite est un choix »… Ca vous dit quelque chose, vous, la Déclaration des Choix de l’Homme ? Il va falloir travailler plus longtemps… mais il n'a pas dit de combien. Pour lui, c’est clair : il veut bosser cinq ans de plus, mais nous ?

Bruno Le Maire sera avec vous à 8h20 pour approfondir les explications. Mais attention Léa et Nico, comme il sort aujourd’hui son nouveau roman, s'il vous dit : « Le labeur d'un trimestre fera scintiller l’horizon d’une fragilité et d’une frugalité rayonnante », ce ne sera pas pour la beauté du verbe. Il sera juste en train de vous dire que si tu ne trimes que trois, mois, tu peux t’asseoir sur tes allocs !