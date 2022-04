Sous la barre des 5%, LR ne pourra pas se faire rembourser ses frais de campagne, Valérie Pécresse en appelle à la générosité des électeurs…

Au sein même du parti gaulliste, on est passés de l’appel du 18 juin à l’appel aux dons. Et non Lea Salamé, NON, le don de Jean Lassalle ne va pas suffire. Et François Fillon qui ne répond pas aux messages… Tout le monde est désespéré. La preuve, depuis dimanche soir, Rachida Dati a porté deux fois la même paire de chaussures… Et hier midi, Gérard Larcher a sauté un repas… Pourtant en interne il essaye de s’organiser. Larcher a proposé de tenir un stand “Blanquette de veau” au prochain congrès du MEDEF.

Le truc qui a coûté le plus cher, c’est la location du Zénith pour le premier grand meeting. Ils avaient loué jusqu'à seize heures, mais comme Valérie... parlait... hy-per len-te-ment, ils ont dû payer un supplément jusqu’à dix-huit heures. Ca les a mis dans le rouge. Quand on pense qu’ils ont déjà vendu le siège de LR en 2019… pourvu qu’ils ne soient pas expulsés !

Valou en appelle aux Français mais aussi à tous ses amis politiques pour éponger ses dettes : Jacob, Ciotti, Woerth…Ha non il est parti avec Macron… Copé, Raffarin… Ha non il est chez Macron aussi… Bon. Mais la campagne on le sait elle coute toujours très cher aux Républicains. Sauf que généralement, ils la remboursent en années de prison, avec sursis.

Sinon comment voulez-vous que Valérie rembourse cette dette ? Vous savez à quel point c’est compliqué de vendre des stocks options et des biens immobiliers ? Ca se voit que vous n’avez plus les pieds sur terre. Pécresse, elle est contre les aides d’Etat de toute façon. Elle préfère s’adresser directement aux Français qui lui feront un don… qui ensuite sera déduit à hauteur de 66% de leurs revenus et donc, quelque part, c’est l’Etat qui remboursera 66% de ses dépenses (on peut couper au montage ça). Au PS ils ont aussi fait un score tout pourri, mais Hidalgo n’est pas ruinée. Parce que chez les socialistes, il y a une vraie culture de la défaite.

Et puis la trahison de Sarko qui n’a pas soutenu Pécresse au premier tour mais appelle à voter Macron au second… Un parrain qui désavoue sa famille : même en Sicile on n’a jamais vu ça ! Après, moi j’ai jamais fait de prison, alors je ne sais pas jusqu’où je serai prête à aller pour une remise de peine…

Y'en a certains qui sont drôlement remontés contre Sarkozy. Dans les toilettes de LR, quelqu'un qui a inscrit sur le mur « Après le temps des tempêtes, le temps des TRAHISONS ! » D'après moi c'est un coup d'Eric Ciotti... Si, si ça lui ressemble, et puis en plus c'est écrit à hauteur d'enfant, donc ça colle.

Si on veut relativiser, on peut dire : « Ok, le score de Valérie n'est pas top mais elle a quand même fait 16 fois mieux que Jean-François Copé à la primaire de 2017 ! 0,3 x 16 = 4,8 Le compte est bon ! Donc si vous le voulez bien je vais passer parmi vous, si vous pouviez les aider d’une petite pièce, un ticket restaurant… pour aider LR à rester propre.