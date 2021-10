Restez avec nous, Eric Woerth, Charline a choisi de parler de la désignation du candidat LR pour la présidentielle...

Oui, comme tous les membres de LR, Eric… vous traversez une période compliquée. J'imagine que vos seuls moments de détente c’est le soir, lorsque vous vous laissez bercer par la voix de Nicolas Sarkozy racontant son livre audio, « Le temps des tempêtes ». Alors, on aimerait pouvoir vous aider à choisir un candidat ! Parce qu’avant, la droite c'était un chef incontestable, une intronisation pour la présidentielle et basta. Aujourd'hui ils sont plusieurs à vouloir la place, ils se disputent sur les modes de désignation et ils sont sûrs de perdre. Moi je serais le Parti socialiste je déposerais plainte pour plagiat !

Déjà, le cas Xavier Bertrand : il a quitté le parti en criant : « Qui m'aime me suive ! ». Et hier, il s'est retourné, et comme il a vu que personne ne l'avait suivi… il a fait demi-tour. Et donc il revient se faire élire par les militants d’un parti qu’il a quitté… tout en adhérant aux grands principes de ce parti. Thomas Legrand ça fait quatre jours qu'il prépare votre venue pour essayer de comprendre la logique. Vous verriez son bureau c'est un bordel pas possible, y'a des post-it partout sur les murs qu'il a reliés avec de la ficelle pour essayer de démêler le bazar. Il est au bout du rouleau le pauvre. Donc m’sieur Woerth, vous ne sortirez pas de ce studio tant qu'il n'aura pas compris.

Donc si vous choisissez Xavier Bertrand, il va falloir muscler son jeu pour les débats, parce que là, y’a sa mâchoire inférieure qui est encore accrochée à la moquette du plateau d'Anne Sophie Lapix. Hier, je lisais que grâce à sa participation au congrès LR, la dynamique de la campagne à droite était lancée ! Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais d'après moi les mots « Bertrand » et « dynamique » sont beaucoup trop proches pour que cette phrase soit crédible.

L’état de LR se résume à un constat : il a fallu supplier Xavier Bertrand pour qu'il participe au congrès ! Heureusement il a dit oui avant que Christian Jacob se mette à genoux… Alors qu’à l'époque, Christian Jacob ne lui disait même pas merci quand il lui servait le café ! C’est vrai… Vous nous aviez toujours habitués à du grand spectacle ! Et là les enjeux c’est : « Est-ce que Laurent Wauquiez va soutenir Michel Barnier ? » Wahou, suspense ! Evidemment que les militants ne se reconnaissent dans aucun de leur candidat : aucun d'entre eux n'est mis en examen, alors ça brouille les cartes... Avant c'était plus simple, pour choisir il suffisait d'attendre que les juges fassent leur travail… ça permettait d'éclaircir les rangs. Mais aujourd’hui, qui s’est occupé de la surfacturation de la salle pour le prochain congrès ? QUI ?

Quand je pense que celui qui aurait mis tout le monde d'accord a retiré sa candidature. Bruno Retailleau ! Depuis on n’a pas plus de nouvelles… Cherchez pas Éric, c'est juste pour faire rire Léa que je dis ça. Y'a plus rien entre Bruno et moi.