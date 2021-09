La tournée d’adieu d’Angela Merkel passe par Paris demain, elle quitte le pouvoir après quatre mandats successifs…

C’est ça les produits allemands, c’est construit pour durer. Elle a immuablement été fiable, solide, efficace et toujours sous la même apparence : Merkel, c’est une Volkswagen. Seize ans au pouvoir, ça veut dire que lorsqu'elle est devenue Chancelière, Macron mangeait encore des Chocapics en pyjama devant le Club Dorothée.

Elle a même toujours accompagné les Français. Avec elle, on a connu des défaites en coupe du monde, des crises financières, des catastrophes climatiques, des attaques terroristes, et elle était toujours là ! Une peu comme une grand-tante sévère mais qui te console en disant : « Allez, ça va passer, le meilleur moyen de se changer les idées c'est de travailler et de réduire le déficit budgétaire ! »

Donc même en France, on a l'impression que c'est quelqu'un de la boite qui s'en va ! Après tout Angela Merkel a été la N 1 de quatre de nos Présidents. Aucun autre chef d’Etat étranger ne connait mieux qu'elle toutes nos difficultés rencontrées depuis 20 ans. D'ailleurs si ça se trouve c'est elle qui pourrait redresser la France ! Allez, on lance un Merkel2022 ?

Parce que j'imagine que quand elle pense à nos ex-présidents, elle n'est pas pressée d’être à la retraite ! Chez nous, y'en a un qui est décédé, l'autre qui a un bracelet électronique, le troisième… attendez, c'était qui déjà le troisième ?… Bon, je ne sais plus, mais en tout cas ça ne donne pas une bonne image de la retraite du pouvoir…

En revanche l’avant, ça, c’est marrant : j’ai lu hier dans « Libération » que pour préparer sa première rencontre avec Nicolas Sarkozy, le mari de Merkel lui avait offert des DVD de Louis de Funès ! Véridique ! En revanche on ne sait pas si pour Hollande il lui a montré des films de Pierre Richard... Ah voilà ! C’est Hollande le troisième…

On se demande comment Angela Merkel a fait pour s'adapter à autant de présidents différents... Enfin, si, on sait : elle les a tous obligés à s'adapter à elle ! Une femme qui a su imposer ses idées à autant d’hommes pendant seize ans, ça nous a peut-être couté au niveau économique, mais on y a gagné en visibilité pour la femme. Même si en matière de féminisme elle est plus proche de Thatcher que de Simone de Beauvoir. Vous le savez bien Léa, LA femme puissante n’est pas forcément un modèle de féminisme.

Enfin après toutes ces années sacrifiées à son travail, Angela Merkel va enfin pouvoir profiter de la vie : à elle la folie des nuits berlinoises, les soirées techno dans des entrepôts désaffectées jusqu'au petit matin... Et enfin, une dirigeante qui a accueilli des réfugiés ET qui a toujours catégoriquement refusé tout rapprochement avec l’extrême-droite, ici forcément, ça laisse rêveur. Comme quoi le modèle allemand, c’est vraiment quand ça nous arrange…