L’agenda du président Macron l’empêche de faire pleinement campagne, les ministres et les députés LREM sont donc chargés de prendre le relais…

Ah d’accord ! Donc c’est pour ça que vous recevez à Richard Ferrand à 8h20 ? C’est pour faire tourner le chronomètre et équilibrer temps de parole de Macron ? Je suis rassurée. Je me disais aussi quel intérêt d’écouter Ferrand pendant 20 minutes… Mais alors du coup, Léa… vous avez vraiment passé la soirée à préparer des vraies questions et tout ? Non mais quelle vie ! Je pensais que ma soirée d'hier était pourrie mais là grâce à vous je relativise !...

Moi j’avais lu que ce sont les ministres qui se déplacent en province à la place de Macron, parce que l’apôtre du « en même temps »... ne peut pas être partout en même temps. J'imagine la déception des militants. C'est un peu comme si t'allais à un concert de U2 mais on te dit que Bono est pas là... (Je présente mes excuses à tous les fans de U2 pour cette comparaison). Le slogan de la campagne de Macron, c’est « Avec vous »… alors… « avec vous mais en vrai ça sera sans moi, parce que déso, j’ai pas le temps » !

J’espère que les membres du gouvernement seront plus efficaces pour faire la promotion d'un candidat que pour faire celle de leurs réformes. C'est un peu la tournée « Âge tendre et langue de bois »… Si, et pour Marlène Schiappa c'est du gâteau. En tant qu'influenceuse, faire la promo de produits inefficaces c'est un peu sa spécialité…

Faut bien occuper les ministres vu qu'ils sont en fin de mandat, ils n'en foutent plus une… vous avez remarqué : plus personne ne dit « Nous sommes pleinement mobilisés, nous sommes actuellement au travail, jusqu'au bout à la tâche »… Non non en fait c’est bientôt la quille: le gouvernement on dirait un lycée à un mois du bac ! Ils emmènent des jeux de société pour s'occuper... D'ailleurs il parait que Richard Ferrand est imbattable au Monopoly !! Si si demandez-lui ! Mais oui n'hésitez pas comme ça en plus ça permettra de meubler pendant deux minutes.

Peut-être qu'il s'agit d'une stratégie d’Emmanuel Macron. Il envoie tous ses Ministres au front puis une fois que c'est fait il va nous dire : « Bon vous les avez bien tous vus ? Eh ben c'était la dernière fois, au prochain mandat je vais tous les dégager ! »

C’est beau ce dévouement parce qu’on ne va pas se leurrer, dans un mois, quatre ministres sur cinq vont se faire éliminer… Vous imaginez vous, faire la promo pour une boite qui va certainement vous licencier ?... Remarquez je dis ça… si ça se trouve… on va se retrouver ensemble à Pôle Emploi !