D’après « L’Obs », avec le télétravail, une nouvelle vague de délocalisations se profile : celle des métiers de bureau, qui risquent de quitter l’Europe pour des pays émergents…

La prochaine sur la liste des délocalisations, c’est Monique de la compta ! C'est dommage, parce qu’on commençait tout juste à relocaliser deux trois productions essentielles... Mais décidément, quand on essaie de reboucher d'un côté, ça ressort de l'autre ! On nous a d’abord dit : « Evacuez le bureau, partez en télétravail », maintenant c’est « Evacuez le pays, partez en télémigration », et ça c'est le revers de la télé-médaille…

Car 37% des métiers sont télétravaillables. Je vous laisse annoncer la nouvelle ce soir à table : « Les enfants, vous vous souvenez quand maman a décidé de quitter Paris pour s’installer à la campagne ? C'était super hein ! Bon beh maintenant on va quitter la campagne pour s’installer à Cracovie... C'est comme ça, c'est le patron de maman qui a décidé, mais ne vous inquiétez pas je serai toujours en télétravail et je pourrai vous emmener à l'école… en polonais. Vous verrez, plus tard, ça se passe comme ça avec les patrons : Loin des yeux, loin du cœur de l’entreprise… »

On va se faire délocaliser et on n’aura rien vu venir ! Nous aussi ! Dans six mois Dominique Seux fera sa chronique depuis Dubaï. De mon côté, bon ben je croise les doigts pour qu'on m'envoie en Belgique. Pour Marie-Pierre Planchon c’est déjà foutu ! Ca fait combien de temps qu’elle n’est plus venue en studio ? Marie-Pierre ça fait un an qu’elle bosse depuis Acapulco ! On entend le bruit des vagues derrière ! Si Thomas Pesquet peut le faire, tout le monde peut le faire !

Parce que finalement, un tableau Excel, que tu le fasses sur ton lieu de travail, sur ton canapé ou dans un hangar désaffecté à Cracovie, ça sera toujours le même tableau Excel. Mais rassurez-vous, vous ne serez pas obligés de partir… la délocalisation, c’est votre boulot qui voyage pour être fait par quelqu’un de moins cher. Comme pour les usines et les call-center, où les étrangers n'ont même plus besoin de venir en France pour voler le boulot des Français... L'avantage c'est qu’ils ne viennent pas non plus profiter des allocs.

Quel ascenseur émotionnel pour les dirigeants d'entreprises ! En quelques mois, ils sont passés de : « Mon dieu c'est terrible à cause du télétravail ma boite va couler ! » à « Mon dieu c'est formidable grâce au télétravail j’économise 30% sur la main d'œuvre ! »

Ah ben dans cinq à dix ans, les ouvriers ET les cadres seront éparpillés dans le monde entier. A l’image du siège de leur entreprise, qui lui aussi a déjà été délocalisé il y a longtemps… dans les paradis fiscaux.