Pour parler du temps de parole des candidats en période d’égalité, nous recevons dans ce studio…

C’est moi ! Le chronomètre du CSA ! Depuis lundi, c’est moi votre nouveau rédacteur en chef ! Eh ouais ! Dès que je commande un sujet à un journaliste, je me cogne du fond ! Tout ce qui m’intéresse, c’est la durée ! Vous pouvez demander à Fabien Roussel de réciter le menu du Buffalo Grill, on s’en fout, du moment qu’il rattrape son temps de parole ! Alors que si je m’intéressais au fond, vu que le candidat communiste a beaucoup parlé de viande, je devrais rééquilibrer en lui demandant de parler des cinq fruits légumes par jour.

Les candidats d’extrême-droite arrivent à bien équilibrer eux, en parlant à la fois d’amour du pays et de haine des étrangers. D’ailleurs si Jadot parle dix minutes du climat et Poutou parle dix minutes de la précarité, moi je suis là pour rappeler : « attention, on est en déficit de parole xénophobe ! Et comme il y a deux partis pour ça, il faut combler avec vingt minutes d’appel au rejet des étrangers ! » Ah si ! Moi je suis neutre, c’est l’équilibre avant tout : sur CNEWS on sera obligé de passer autant de temps à humilier Anne Hidalgo qu’à encenser Eric Zemmour ! Et-là dessus je serai intraitable parce que sans moi ce serait l'anarchie ! Comme on dit au CSA, "Ni Dieu ni chronomètre" !

Je suis la star de cette fin de campagne, c’est le moment où je suis au top ! Au top chrono ahaha ! C'est moi qui décide de qui doit parler quand. La démocratie ça se joue à la seconde près. C’est tellement de l’horlogerie que c’est quasiment de l’ingérence suisse dans l’élection française. C'est marrant parce que, par souci démocratique, je suis obligé de me comporter en dictateur.

Un des points les plus chauds, c’est que je dois distinguer le temps de parole du président Macron de celui du candidat Macron : il faut pouvoir séparer l’homme de l’artiste. Et déjà qu'on comprend jamais vraiment ce qu'il raconte… là en plus les journalistes doivent trier ses phrases. Et là c’est plus du tout égalitaire, j'ai des statistiques qui le prouvent : regardez, en moyenne une phrase d'Emmanuel Macron dure quinze secondes. Et quinze secondes, c'est le temps que met Jean Lassalle pour prononcer UN seul mot.

Après là où je deviens fou c’est dans les débats, quand les candidats s’expriment à plusieurs en même temps : « Vous êtes nuls », « Non, c’est vous qui êtes nul » ! « Vous-même d’abord »… je là je suis au bord de la crise d’épilepsie… Moi je veux qu'on me respecte. Une seconde c'est une seconde, interdiction de dépasser ! Oui oui Léa vous pouvez vous sentir visée vous voyez très bien de quoi je veux parler ! Je mets un foutoir pas possible dans les grilles des programmes. Bientôt grâce à moi on va retrouver Nathalie Arthaud à Telefoot, Jean Lassalle dans Le Jour du Seigneur et Nicolas Dupont Aignan dans Question pour un Champion.

Alors que si on voulait vraiment équilibrer au maximum, il faudrait une minute de silence… pour l’abstention.