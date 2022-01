Comme la plupart des présidents en exercice à cette époque de l’année, Emmanuel Macron n’a pas encore déclaré sa candidature.

Intenable ce suspense, à tel point qu’on sait déjà ce qu’il va dire : « Ensemble, nous avons traversé des épreuves, et cela nous a rapprochés ». Alors que moi ça m'a surtout rapprochée de mon médecin généraliste. Mais soit.

Tous les journalistes se demandent mais QUAND va-t-il se déclarer ? On dirait les enfants à l'arrière de la bagnole : « On est bientôt arrivés ?! ». Gabriel Attal, il vient à 8h20, je suis sûre que vous allez lui dire : « Il va bientôt se représenter ? Hein ? Et maintenant, est-ce qu’il va se représenter ? ». Mais puisqu'on vous dit qu’il n’en sait rien ! (Et là c'est le moment où je fais un clin d'œil, mais comme c'est pas radiophonique je l'exprime à l'oral).

Souvenez-vous en 2017, quand il avait hurlé « parce que C'EST NOTRE PROJET ! » personne ne hurle comme ça pour un projet de cinq ans, ce jour-là il a mis l'énergie pour un projet sur DIX ans. Vous vous demandez aussi « comment » va-t-il se déclarer ? Il faut qu'il joue la proximité : une annonce dans une fête foraine en mangeant une pomme d'amour avec Brigitte, en toute simplicité. Ou alors, il attend un événement spécial

