Daniel aime les gens, c'est plus fort que lui... alors quand c'est Charlize Théron qui est en précarité affective, il se dévoue pour remédier au problème...

Bon tout le monde voit qui est Charlize Théron ?

Actrice sud-africaine sublime « Dior J’adore » c’est elle !

Elle vient de déclarer « Ca fait 10 ans que je suis célibataire, quelqu’un à juste besoin de se laisser pousser une paire de couilles et faire le premier pas, je suis terriblement disponible »

Bon ben OK c’est bon j’y vais ! Faut un volontaire OK j’y vais !

Alors non, non, je vous vois venir bande de malfaisants attablés à mes côtés, non ça n’a rien à voir avec le physique c’est pour la bonne cause !

Cette femme, Charlize, ça se sent, elle est fragile, elle est en état de grande précarité affective. Et ben puisqu’autour d’elle c’est égoïste et compagnie je m’y colle voilà tout !

J’aime les gens c’est tout, elle a besoin de moi j’y vais c’est pas plus compliqué que ça !

Et je sais que ma femme comprendra mais oui elle sait très bien que je si je pars en Afrique du sud vivre une aventure romantique et sale à la fois avec Charlize, c’est pas que ça m’amuse, c’est par pure charité chrétienne et conviction altruiste. Ah non c’est pas un pays qui me fait rêver l’Afrique du sud non, non, non.

Le soleil, tu parles, tu bronzes pas tu brules ! La mer, infestée de requins, même au bord de l’eau y en a et des féroces ! Là-bas quand on te dit « attention rapidement tu peux perdre pieds » c’est au sens propre qu’on te le dit tu peux vraiment perdre tes pieds bouffés par un requin !

Non mais je vais y aller quand même.

Bon je dis pas non plus que je vais l’épouser la Charlize attention je vais passer quelques mois avec elle histoire de la réconcilier avec ce qui se fait de mieux en matière de relations amoureuses à base de sentiments forts, de rapports sexuels hallucinants et parfois oui ok de séances d’humiliations à connotations dégradantes mais ça fait parti des jeux de l’amour c’est comme ça !

Et puis comme le dit très justement Leïla « quand y a des sentiments c’est jamais sale » !

Après oui bien sûr je rentrerais à la maison auprès de ma femme, je suis un mec fidèle, n’allez pas croire que je suis un fripon !

