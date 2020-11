Il y a une semaine, l’américain Pfizer dévoilait son vaccin efficace à 90%. Un jour plus tard les Russes dégainent et affirment que leur vaccin à eux, le Sputnik 5, est efficace à 92%. Et enfin hier un autre américain le laboratoire Moderna monte d’un cran en proclamant que son vaccin est efficace à près de 95% !