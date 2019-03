Bon anniversaire Nénette !

Nénette a 50 ans.

Elle habite à Paris, dans le 5e arrondissement, elle est née en Asie et ne fait rien de ses journées. (Voilà, on est bien France Inter qui ne s’intéresse qu’aux bobos du 5e arrondissement qui plus est quand ce sont des immigrés improductifs).

Attendez, Nénette a 50 ans, mais pas forcément aujourd’hui, ni demain, ni hier.

Nénette a à peu près 50 ans vu qu’elle est née vers 1969 dans une île du sud-est asiatique et que le jour de sa naissance n’a été consigné sur aucun livret de famille, et qu’aucun officier d’état civil de Bornéo n’a été mis au courant de l’apparition de cet orang-outang femelle.

Nénette a 50 ans, plus ou moins, a 50 ans grosso modo, a 50 ans ou à peu près, comme Laurent Delahousse, David Douillet et MC Solaar, comme moi si je n’avais pas 10 ans de plus.

Nénette a 50 ans et réside à la ménagerie du Jardin des Plantes.

Nénette a été l’actrice principale du film Nénette de Nicolas Philibert. Vous connaissez une autre actrice qui a donné son nom au titre du film dont elle est la vedette ? Non, il n’y a que Nénette, Nénette qui avait une petite quarantaine, c’était en 2010, et faisait du cinéma sans le savoir, comme un monsieur Jourdain primate, faisait du cinéma sans en avoir même jamais rêvé, faisait du cinéma dans un film qui ne s’est pas spécialement embarrassé d’un pitch, d’un synopsis, d’un scénario, de travellings et de mouvements de caméras trop compliqués. Nénette se laissait regarder, comme tous les jours et elle posait son regard lourd, vaguement indifférent, légèrement sceptique sur les visiteurs du Jardin des Plantes.

Un acteur français, du nom de Jacques Weber, pour jouer le vieux Krapp dans La Dernière Bande de Samuel Beckett mis en scène par Peter Stein, allait rendre visite à Nénette, simplement pour l’observer et ramasser dans sa mémoire des attitudes capables d’exprimer les abysses de la solitude et de la perdition et des ténèbres intimes.

Nénette est inspirante. Nénette a 50 ans. Elle a eu des enfants, des garçons, quatre, tous nés à Paris. Elle est veuve de Toto, s’est mis en ménage avec Solok qui arrivait de Leipzig. La vie… Nénette a 50 ans et fait partie d’une sous espèce en danger critique d’extinction…

La vie, la vie… La mort.

Nénette a 50 ans. Si vous passez au Jardin des Plantes, aujourd’hui ou demain, ou plus tard, souhaitez lui un bon anniversaire. Surtout n’apportez ni fleurs, ni cadeaux, ni sucreries, ni chocolats, juste un regard de compassion, d’affection, de fraternité, de solidarité…

Nénette a 50 ans, ou un peu plus, ou un peu moins, plus ou moins comme vous, plus ou moins comme moi.

Elle est fragile, innocente et perdue.

Quand même, bon anniversaire Nénette.