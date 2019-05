L’avantage de Viollet-Le-Duc, quand il a dessiné sa flèche, c’est qu’il n’y avait personne au dessus de son épaule pour lui dire :

Eugène, ta flèche, elle est trop courte, trop grande, trop haute, trop petite… Eugène, pourquoi que tu fais une flèche ? Pourquoi qu’à la place tu ferais pas une tour, un beffroi, une tourelle ? Ça serait plus joli une tourelle… Putain, Gégène tu vas pas ma dire que tu vas faire ta flèche en plomb! C’est moche le plomb, c’est cher, c’est toxique, c’est cancérigène, pourquoi que tu l’as fait pas en zinc, en cuivre, en étain ? Mon Gènou, pourquoi que tu fais du néo-gothique ? Ça veut plus rien dire le néo-gothique, c’est nul le néo-gothique, fais du vrai gothique, fais de l’ancien, fais du rustique ! Si tu veux, je te donne un coup de main, je peux même demander à mon beau-frère, il a du temps de libre depuis qu’il est retraité des Ponts et Chaussées… Tiens regarde, tous les deux on a retapé la bicoque de la tante Ginette, tout le crépi extérieur sur la pierre de taille, c’est nous qu’on l’a fait. J’aime mieux te dire que chez Leroy-merlin, on est connu comme le houblon. Si ça t’intéresse on peut même avoir des prix sur l’enduit de façade. Et pourquoi plutôt que tu ferais pas du moderne ? C’est bien aussi le moderne. Faut vivre avec son temps. A la place de ta grosse flèche, (qu’est-ce que tu nous fait chier avec ta grosse flèche Viollet-Ducon?), pourquoi que tu mettrais pas une boule à paillettes ? Le samedi soir tu la fait tourner, tu rajoutes un canon à jet de mousse et hop sur le parvis Notre-Dame tu fais des grandes soirées techno !