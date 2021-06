Qui prononcera ces mots ?

Entre ici, Joséphine Baker avec ton amoureux cortège de plumes et de bananes et d’enfants adoptés et de combats contre le racisme et de courage.

Car Joséphine fit partie de ce « désordre de courage » comme le disait André Malraux devant le cercueil de Jean Moulin, évoquant la résistance.

Entre ici Joséphine avec tes chansons de Vincent Scotto et ton parcours admirable d’icone des années folles devenue militante du Mouvement des droits civiques de Martin Luter-King.

(Certains, dont l’intransigeante recherche de pureté absolue peut sembler quand même un peu suspecte, ont déjà reproché à Joséphine ce régime de bananes autour de sa taille portée dans les années 1920 quand la Revue Nègre triomphait à Paris, ignorant le contexte d’une époque, refusant de penser qu’il y avait, si ça se trouve, un peu d’ironie dans ce tableau dépeignant le colonialisme de l’époque).

Entre ici Joséphine, avec ton cortège de danses et de chansons, de rythmes et de rêves de music-hall.

Rentre ici, pas parce que tu es une femme, pas parce que tu es une noire mais parce que, toi aussi, tu avais fini par devenir un visage de la France.

Et parce qu’étant femme, et parce qu’étant noire, tu peux réussir à transmettre un message à une jeunesse qui sans doute n’a jamais entendu parler de toi. « Aujourd’hui, jeunesse, puisses-tu penser à cette femme ».

Entre ici Joséphine qui, ne pouvant avoir d’enfants, en adopta 12, de toutes origines qu’elle appelle « sa tribu arc-en-ciel ». Comme disait à peu près Mark Twain « Elle ne savait pas que c’était impossible, alors elle l’a fait ».

Entre ici Joséphine avec ton délicieux cortège d’utopie, de légèreté et d’optimisme.

Entre ici Joséphine si affectueuse avec les animaux en liberté dans sa maison du Vésinet, les chats, les chèvres, les cochons et, tenue en laisse, un guépard, Chiquita qui, à la ville, comme à la scène l’accompagne.

Jean-Luc Mélenchon appelant à voter Danielle Simonnet tweete « Si vous aimez les animaux, voilà pour qui voter dimanche prochain ».

J’espère que Danielle Simonnet ne l’a pas mal pris. Comme monsieur Mélenchon le dit un peu maladroitement, si on aime les animaux, votons Joséphine Baker au Panthéon.

Car « Osez Joséphine » est le nom de la pétition lancée par l’essayiste Laurent Kupferman pour l’entrée de Joséphine Baker au Panthéon.

Ça va sans doute en énerver quelques-uns…

Ceux qui trouvent qu’une meneuse de revue au Panthéon, ce n’est pas sérieux…

Moi je dirais, belle initiative monsieur Kupferman que de vouloir accueillir la légèreté quand elle se marrie au courage, l’engagement quand il se mêle à la futilité.

Entre ici Joséphine où serait fou celui qui penserait que tu n’aurais pas ta place.

Le peuple de Paris derrière toi remonte la rue Soufflot et danse dans une folle farandole. Allègre et rayonnant, indomptable et résolu, intrépide et audacieux, il t’accompagne, vaillant et joyeux au son de la Tonki ki la tonki ki la tonkinoise…