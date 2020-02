Le monde est violent. Le monde est à feu et à sang. On s’invective. On s’insulte. On ne s’écoute plus.

Alors, un peu de douceur, d’amitié, de gentillesse.

Récemment, quelqu’un de l’équipe du 7-9 a eu du chagrin. Un grand chagrin. La perte d’un proche, d’un très proche, d’un frère.

Plutôt qu’envoyer des fleurs, ou faire dire des messes, l’équipe du 7-9 a décidé le jour des obsèques d’envoyer un pâté-croûte parce que le disparu, fine gueule, était doté d’un appétit aussi solide que son sens de l’humour.

Je vous ai apporté du pâté-croûte

Parce que les fleurs c’est périssable

Et le pâté-croûte c’est tellement bon

Bien que les fleurs soyent plus présentables

Surtout quand elles sont en bouton…

Moi qui ne suis pas champenois, je ne dis pas « pâté-croûte » mais « pâté en croûte ». Le pâté en croûte aurait pu être le symbole de la macronie, si au lieu de chercher une cohérence, elle avait besoin d’un symbole car le pâté en croûte est « en même temps » une entrée et une pâtisserie, « en même temps » un hors-d’œuvre et un gâteau qui sollicite « en même temps » une pâte feuilletée ou brisée et de la charcuterie. Le pâté en croûte, qu’on se le dise, est une charcuterie pâtissière, une pâtisserie de cochon.

Le pâté en croûte ne date peut-être pas de la plus haute antiquité mais du moyen-âge. Il constituait une des bases de la cuisine seigneuriale. La croûte du pâté servait à la cuisson et à la conservation de la viande mais comme la croûte était bonne, pas con, on l‘a mangée.

Le disparu, justement, était membre du jury qui organise le Championnat du Monde de pâté- croûte. A l’hôpital il a goûté les pâtés-croûtes, ceux du championnat, et aussi ceux de ses amis, bravaches, qui acceptaient d’être jugés par la fine gueule hospitalisée dont le palais, heureusement, n’avait pas été altéré. On discutait, on palabrait, on parlait fort dans la chambre d’hôpital mais uniquement de sujets cruciaux, essentiels. Le saindoux a t’il sa place dans une pâte brisée ? Pour une pâte destinée à 8 personnes est-il juste d’intégrer la même quantité de beurre que de saindoux ? Quelle doit être l’épaisseur de la gelée sur les bords ? On s’accordait pour dire qu’un millimètre devait être la bonne épaisseur, étant bien convenu que la gelée devait obligatoirement provenir du sommet du pâté. Des problèmes d’hommes, simplement, comme dirait Léo, des problèmes de mélancolie.

Pourquoi je pense à cette affiche disparue, enseigne de la maison Noblet, charcutier traiteur, qui se trouvait à l’angle de la rue d’Alésia et de la place Victor Basch, une petite fille en robe rouge, ingénument cynique devant un joli cochon rose prêt au sacrifice « Pleure pas grosse bête, tu vas chez Noblet !»

Aujourd’hui qu’il ne reste que les miettes du souvenir, tentons de rester joyeux, lucides, aimables, vaillants, aimants avec les vivants.

Ce midi, justement, en pensant aux gens que j’aime, à ceux qui me donnent envie de rester vivant, je commanderai à la charcuterie une bonne tranche de pâté en croûte