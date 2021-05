« Les films sont plus harmonieux que la vie, pensait François Truffaut. « Il n’y a pas d’embouteillage dans les films » disait-il.

Mercredi prochain, il ne va peut-être pas y avoir des embouteillages dans les films mais il y en aura dans les salles de cinéma. 13 nouveaux films, vous vous rendez compte ! 13 nouveaux films qui sortent le 19 juin ! Sans compter les 20 ressorties qui étaient sur les écrans le 30 octobre et qui n’ont pas pu aller jusqu’au bout de leur exploitation. Ça va faire mal ! Ça va saigner ! Ça va morfler ! Préparez vos insultes !

"Non mais dis-donc, c’est pas parce que t’as un blockbuster que t’as la priorité eh, abruti ! »

« Qu’est-ce que tu dis tête de nœud, tu ferais mieux d’avancer avec ton nanar à trois balles ! »

« Et toi ton permis de filmer tu l’as reçu dans une pochette surprise !"

Ça va bouchonner forcément. Il va y avoir des accidents, des sorties de routes, de la casse. En plus, figurez-vous, le 19 mai, ressortiront des classiques du cinéma. Notamment A bout de souffle de Jean-Luc Godard, The Wicker Man de Robin Hardy, et je ne vous parle pas de la rétrospective Ida Lupino…

« Tu crois que c’est le jour pour faire du tourisme pépère avec ta guimbarde à la con »

« Mais bouge ta caisse papy ! »

« Elle est encore cotée à l’argus ta teuf-teuf ? »

Ça va bouchonner, ça va engorger, ça va congestionner. Et ce n’est pas fini. Les salles de cinéma, chaque mercredi à partir de la semaine prochaine, ce sera le tunnel sous Fourvière un 15 aout. Forcément qu’il va y avoir des énervements, de l’effervescence, des crêpages de chignons, des coups de poings dans la gueule. Ceux qui ont des gros budgets vont faire des campagnes de publicité énormes.

« Pauvre con, tu crois que ça va te faire avancer plus vite de klaxonner »

« Éteins tes phares, connard, on est en plein jour ! »

« C’est pas devant une merde je te signale qu’il faut brancher le ventilateur ! »

Essayons de garder notre calme, prenons notre mal en patience. Certains choisiront les itinéraires bis, emprunteront les plateformes cinématographiques mais comme disait un slogan dans les années 70 « Quand on aime la vie, on aime le cinéma ».

François Truffaut, pensait au contraire que c’était quand on n’aimait pas la vie que l’on aimait le cinéma.

Moi j’ai bien l’impression que quand on aime la vie, on aime le cinéma et le théâtre et les restaus et les demis en terrasse et le cinéma.

Même sans harmonie, même avec des temps morts, c’est pas si mal la vie.