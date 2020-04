Théâtre, Christophe, Confinement. Le changement c'est vraiment maintenant. Plus une seule de salle de théâtre ouverte ! Mais où vont aller les gens qui toussent ? Au moment où nous en avons le plus besoin les théâtre sont fermés... Et que vont devenir les comédiens ? Les réflexions pêle-mêle de François Morel.