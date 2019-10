Astérix a 60 ans. C’est un jeune homme. Aujourd’hui, et mon expérience personnelle me le confirme, 60 ans, c’est quasiment à peine la fin de l’adolescence.

Astérix a 60 ans © Editions Albert René/Goscinny Uderzo

Pour ma part, mes problèmes d’acné viennent à peine d’être résolus. Étant donné l’allongement de la durée de vie, les avancées de la science, les progrès médicaux, les nouvelles pratiques sociales, culturelles, sexuelles, 60 ans, c’est la pleine jeunesse. 60 ans, c’est l’âge des prémisses, des débuts, des commencements. Ce n’est pas moi qui le dis mais le fameux barde corse Tinorossix.

Astérix a donc 60 ans puisqu’il apparaît dans le magazine Pilote (qui a fait mon éducation) pour la première fois le 29 octobre 1959. Obélix aurait le même âge que son compagnon, ce qui n’est pas tellement surprenant. Ce qui l’est plus, c’est que Panoramix a également 60 ans puisqu’on le découvre dans la première histoire d’Astérix, Astérix le gaulois. Alors qu’il fait quand même beaucoup plus vieux. En même temps, ça ne veut rien dire. Regardez Daniel Morin. Il est plus jeune que moi, on dirait mon père.

Idéfix, lui, est un peu plus jeune qu’Astérix et Obélix vu qu’il apparaît pour la première fois en 1963 dans Le tour de Gaule, il n’aurait donc que 56 ans mais étant donné que pour obtenir l’âge des chiens, il faut multiplier par 7, on peut dire que Idéfix a 392 ans.

Plus curieux encore, Agecanonix qu’on nous dit avoir 93 ans et dont le nom en portugais est Decanonix, en italien Matusalemix et en anglais Geriatrix n’aurait en fait que 51 ans puisque on fait sa connaissance en 1968 dans l’album Astérix aux Jeux Olympiques.

Ils sont fous, ces gaulois

Lire Astérix permet de rester jeune. La preuve ? Dans le Quizz de Libé concernant le petit gaulois, à la question « Comment s’appelle la femme d’Abraracourcix ? », une réponse proposée est « Grossepine ».

Moi, cette semaine, j’ai acheté le nouvel Astérix. C’est un rituel. C’est ma petite madeleine. Depuis une cinquantaine d’années, j’acquiers le nouvel album. Je me souviens que dans les années 60, il coûtait un peu plus de 8 francs, aujourd’hui, il coûte un peu plus de 8 euros. Ce qui fait que son prix s’est multiplié par un peu plus de 6, comme mon âge.

Lire Astérix permet de rester jeune.

Tintin, lui, a 90 ans, ce qui fait que depuis 13 ans, il n’a même plus le droit de lire ses propres histoires.

Mais, je ne voudrais pas conclure cette chronique anniversaire en hommage à Astérix et Obélix sans vous faire profiter encore de ce sommet de musix, paroles de Vline Bugix, chanson magix, rare sur le service publix, vu que jamais elle n’a réussix à intégrer de France Inter la playlix.

