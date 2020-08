François Morel aurait eu une bonne excuse ce matin pour ne pas présenter sa chronique, la même qu'Antoine Doisnel dans Les 400 coups, le film de François Truffaut quand pour justifier son absence à l'école il dit : "Ma mère", "Ta mère, ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore ?" répond le surveillant, "Elle est morte" !

17 août 1926, le président de la République française, s'appelle Gaston Doumergue. On l'aime bien Gastounet : il est bonhomme, il a l'accent du Sud. A son accession à la Présidence, il est célibataire. Mais tous les matins, il part à pied de l'Elysée, pour prendre le petit-déjeuner avec Jeann-Marie Gaussal, veuvre Grave à son ancien domicile du 73 bis, avenue de Wagram dans le XVIIe arrondissement de Paris.

94 ans, le temps d'une vie. 24 août 2020, le président de la République s'appelle Emmanuel Macron. On lui déconseillerait de remonter les Champs-Elysées, pour rendre visite à qui il veut du côté de l'Etoile. 94 ans, le temps d'une vie.

17 août 1926 aux Follies Bergères à Paris, Joséphine Baker mène la Revue Nègre. 24 août 2020, le livre Les dix petits nègres d'Agatha Christie est débaptisé. Il s'appelera désormais : Ils étaient dix. 94 ans, le temps d'une vie.

17 août 1926, Charles-Louis Pothier, et Leon Raiter sortent leur plus grand succès, chanté entre autres par Marie Ketty, Berthe Silva, Lucienne Delyle, Tino Rossi. :C'est aujourd'hui dimanche. "C'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman. Voici des roses blanches, toi qui les aime tant". 24 août 2020, la chanson de Slimane et Vitaa, _Avant toi. "Avant toi, je n'avais rien, avant toi, on ne m'a pas montré le chemin". _94 ans, le temps d'une vie.

17 août 1926, l'Olympique de Marseille est encore tout à sa joie d'avoir remporter la coupe de France face à l'AS Valentiniers 4-1. 24 août 2020 : l'Olympique de Marseille est encore tout à sa joie devant l'échec du PSG face au Bayern de Munich, 0-1. Le club de Valentiniers, se prépare pour son prochain match, le 13 septembre contre l'équipe Chatenois 2. 94 ans, le temps d'une vie.

17 août 1926, il est encore possible de commander chez son marchand de journaux, la revue Le Boy scout belge, qui publie Les Aventures de Totor, chef de patrouilles des Hannetons du jeune dessinateur Hergé.