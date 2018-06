C’est une chronique de fin d’année. On vient encore avec nos cahiers et nos cartables mais aussi avec des disques et des jeux de société qu’exceptionnellement on a le droit d’apporter en studio.

Dans la tête on est déjà en vacances. L’ambiance est de plus en plus décontractée. Sonia Devillers a les cheveux défaits, Claude Askolovitch est en tongs, Thomas Legrand ne met plus de chaussettes dans ses chaussures, Augustin Trapenard a enfilé un pantacourt jaune et comble du laisser-aller, Bernard Guetta depuis plusieurs jours a abandonné son imperméable mastic. Les récréations sont de plus en plus longues. A la radio, ça s’appelle de la publicité.

A France Inter, comme les résultats sont plutôt bons, l’établissement est plutôt bien noté. En ce moment, la directrice est plus apaisée, elle fait moins de sciatiques.. Surtout, elle espère bien que tout le monde sera là en septembre. Normalement oui. En ce moment, le privé fait moins rêver. Quand elle est trop angoissée, la directrice fait des sciatiques. Quand elle fait des sciatiques, elle est énervée.

Elle a quand même convoqué les parents de Frédéric Beigbeider. Elle leur a dit qu’elle trouvait que Frédéric avait des possibilités mais qu’il les utilisait trop, elle se demande si parfois il ne vient pas en studio avec de l’alcool ou des produits illicites, vu la teneur de certaines de ses chroniques. Les parents de Frédéric étaient embêtés, ils ont dit « on peut pas le mettre dans le privé, ils en veulent pas… »

Ce que craint la directrice, c’est qu’il exerce une mauvaise influence sur les autres, notamment sur Alex Vizorek, qui est très, très jeune d’esprit et surtout très influençable.

Voilà. C’est ma chronique de fin d’année. Si je veux, je peux chantonner pendant vingt secondes ou faire des bruits avec ma bouche, personne ne me dira rien. Tout le monde s’en fout. Dans la tête, on est déjà sur les plages.

Les CE2-CM1 du Monde de l’Ecole des Verges de Saint-Georges-des-Groseillers, je ne vous l’apprendrai pas, ont travaillé toute l’année sur l’idée du voyage et ont fait toute une collection de cartes postales exposées sur le mur des classes. Ce qui serait bien, vous qui m’écoutez, c’est qu’avant la fin de l’année scolaire qui aura donc lieu dans une semaine, le 7 juillet, si vous avez le temps, vous envoyez une carte postale de l’endroit où vous êtes, pour dire bonjour et par exemple, souhaiter de bonnes vacances ou tout ce qui vous passe par la tête. Je vous rappelle l’adresse :

Les CE2-CM1 du Monde, L’École des Vergers, 7, rue de Flers, 61100 Saint-Georges-des-Groseillers.

Faites vite pour envoyer votre carte postale. Le mieux, c’est de l’écrire aujourd’hui et de l’envoyer dans la foulée.

Sinon, moi, je vous retrouve l’année prochaine. Je ne passe pas en classe supérieure mais on me garde quand même. Pour la dixième année consécutive, je redouble.