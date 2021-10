Il y a des facteurs de risque, d’accord mais il y a quand même des facteurs de satisfaction.

Il y a des facteurs de progrès, des facteurs d’efficacité, je suis d’accord avec vous, mais il y a surtout des facteurs sur leurs bicyclettes, ou sur leurs vélos électriques ou sur leurs mobylettes (parce que parfois ça monte), ou dans leurs camionnettes (parce que parfois, c’est loin). Ils distribuent le courrier. Tous les courriers, tous les mandats, toutes les missives, les lettres d’amour, les lettres de créances, de remerciements, de motivations, de condoléances et de dénonciations. « Vous avez bien reçu ma petite lettre anonyme ? » interroge don Salluste-Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs. Les lettres anonymes, nous disait Le Parisien cette semaine, reste une passion française qui se développe notamment dans les périodes de crise : occupation allemande, pandémie de Covid 19. Bah…, qu’est-ce que vous voulez ? Ça fait marcher le commerce…

Mais la terre vue du fiel, ce n’est pas vraiment la spécialité de Yann-Arthus Bertrand. Lui, a eu la bonne idée de s’intéresser aux facteurs qui sont parfois des factrices. Ils s’appellent Martine ou Michel ou Jean-Paul ou Brigitte… Chacun a le sien. Le mien par exemple est spécialisé dans les histoires drôles. A l’occasion, je vous en raconterai une. Mais seulement à l’occasion.

Yann Arthus-Bertrand a sollicité les facteurs afin de partir à la rencontre des Français. C’est ainsi que grâce à leur Factéo (le smartphone de la Poste qui est leur outil de travail) ils sont en train de réaliser les portraits des gens qu’ils aiment et qu’ils côtoient tous les jours. Parfois, à la campagne, le facteur est la seule personne qui fait encore le déplacement… Le curé ne passe plus, les paroisses sont de plus en plus étendues et les paroissiens de moins en moins pratiquants… Le docteur, c’est pareil, il préfère limiter les visites à domicile, sa salle d’attente est déjà remplie…

Seul, le facteur, imperturbable, fidèle, assidu, continue sa tournée.

« J’ai embrassé un flic » chantait Renaud sous le coup de l’émotion. Moi, si ça ne vous dérange pas, j’aime autant embrasser le facteur.

Une grande exposition aura lieu avec les photos prises par les facteurs volontaires. Elle s’appellera « Portraits de France par les facteurs ». Première exposition des 100 plus belles photos sous un format digital puis dans les locaux de la Poste du Louvre en 2022.

Je ne sais pas si vous l’avez remarqué, le climat est parfois nauséabond, l’état d’esprit décliniste, l’ambiance maussade. La violence est parfois devenue la façon de dire bonjour mais heureusement, Yann Arthus-Bertrand a eu envie de mettre en valeur ceux qui tous les matins apportent le journal à mademoiselle Gatlef qui vient de prendre sa retraite, les médicaments à monsieur Dumont qui préfère marcher en forêt plutôt que courir jusqu’à la pharmacie, qui ont fini par apprivoiser Snoopy, le labrador de monsieur et madame Fonbeurre, enfin qui rendent service à tout le monde et font encore le lien avec bienveillance, qui n’est pas un gros mot, avec l’esprit d’entraide, qui pourrait rester une valeur commune.

Merci aux factrices, aux facteurs et à Yann Arthus-Bertrand.

La France vue du miel.