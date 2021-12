Ernest se pose des questions. Ernest se demande s’il a bien fait. Ernest se demande s’il a bien fait finalement d’accepter. Ernest s’interroge. Ernest ne sait pas très bien quoi penser. Il se dit « merde, est-ce moi qui ai changé ou l’institution ? »

Car Ernest Pignon-Ernest vient d’être élu au fauteuil numéro 7 de L’Académie des Beaux-Arts. Ce n’est pas rien.

« Moi, académicien, se dit Ernest, tu te rends compte ? » Dans ses rêves, il n’y a jamais eu académicien. Dans ses rêves, il y a eu un monde plus juste, ça oui. Dans ses rêves, il y a eu Artiste peut-être. Cycliste sûrement. Mais Académicien, jamais.

Ernest se demande s’il est bien à sa place sous la coupole. Dans les rues, dans les petits restaus de Nice, bien sûr. Dans la Ruche du XVème arrondissement de Paris forcément, dans son atelier d’Ivry, évidemment ou parmi ses copains à la Fête de l’Humanité, buvant des canons et tentant de refaire un monde qui va si mal, il est chez lui, comme personne, sur les traces de Rimbaud et de Maurice Audin, sur celles de Mahmoud Darwich et de tant d’autres.

Ernest ! Ernest! Obligé de doubler son prénom pour ne pas faire de tort à Édouard Pignon, le voici à l’Institut. Comme Eugène Delacroix-Eugène, comme Maurice Denis-Maurice, comme Édouard Vuillard-Édouard, comme Bernard Buffet-Bernard… Ernest se demande si ce n’est pas un peu exagéré.

Attend, il est comme tout le monde, Ernest, il a besoin de reconnaissance, mais d’honneur, pas forcément. Ça aurait tendance à le rendre mal à l’aise.

Ernest pense à son père, employé des abattoirs. Ernest pense à sa mère, coiffeuse. Dans sa tête, il y a plein de poèmes et de chansons et de vers qui l’accompagnent comme des amis…

« J’en ai tant vu qui s’en allèrent, ils ne demandaient que du feu… », « Ah je suis bien votre pareil, ah je suis bien pareil à vous… » « On dirait par tout le pays Le joueur de flûte a trahi »

Ernest n’est pas tranquille. Il est dans son atelier. Il regarde sa collection d’images qu’il a réunies devant son bureau. Il rêvasse. Pablo Neruda, Karl Marx, Reiser, Cabu, Bacon, Picasso, Che Guevara, Jean Ferrat. Des poètes en veux-tu, en voilà.

Merde, se dit-il, est-ce que j’aurais vieilli à ce point-là ? Ou est-ce l’Académie des Beaux-Arts qui se dévergonde ?

Ernest repart sur son vélo, Ernest rembarque sur un bateau gonflable pour coller un dessin de Pasolini sous le Pont des Anges À Rome. Ernest ressemble à un académicien comme moi à un archevêque.

J’avais envie de parler ce matin d’un type bien. Pas d’un type sinistre, d’un porteur de haine. Un type qui aime tellement l’histoire qu’il n’a pas envie de la réécrire, un type cultivé, sans rancœur et qui aujourd’hui a toujours le courage de rêver le monde meilleur.

T’en fais pas, Ernest. Ils auront beau faire. Ils pourront mettre une épée à ta ceinture, sur ta tête, un bicorne agrémenté de plumes d’autruche noires. Ils pourront même te faire les plus beaux articles dans Le Figaro, tu resteras aussi peu académique que possible.