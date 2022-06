La chronique de la semaine dernière et je n’en suis pas surpris n’a pas été sans susciter de nombreux commentaires. J’imagine que je n’ai pas besoin de vous la rappeler… Si ?

Toujours est-il que j’ai reçu un nombre considérable de messages d’auditeurs venant prolonger ma pensée, poursuivre ma réflexion, aiguillonner mon raisonnement. Qu’ils en soient ici remerciés. Et lorsque je dis « un nombre considérable de messages d’auditeurs », je n’exagère pas puisque j’en ai reçu très exactement deux.

L’un de ces deux auditeurs est par ailleurs une personne connue de moi personnellement, puisqu’il s’agit de François Sahler, le père d’un ami mien, Antoine Sahler.

Le second auditeur qui a réagi à ma chronique de la semaine dernière est à mes yeux un parfait inconnu qui a directement envoyé son message à la médiatrice de Radio France que l’on contacte habituellement quand on trouve qu’au jour d’aujourd’hui malgré qu’on fait des efforts on peut pas s’empêcher d’être omnubilés par des aéropages de formulations qui impactent malaisamment la langue française en cumulifiant des tournures déceptives.

Je rappelle donc que le sujet de la chronique de la semaine dernière était l’odonymie. Qu’est-ce que l’odonymie ?

L’odonymie est l’étude des noms propres désignant les voies de communication.

Fort à propos, monsieur François Sahler m’apprend qu’à Mulhouse, pendant l’occupation allemande, il existait une voie de la ville baptisée « rue Adolphe Hitler » et que cette rue après la guerre a repris son nom d’origine qui était « rue du Sauvage ».

Monsieur Sahler a compris qu’à travers mes chroniques, il n’était pas interdit de se cultiver tout en se distrayant. Je dirais même la rigolade, pourquoi pas ? Si elle est soutenue par une vive érudition.

L’auditeur qui a laissé un message sur le site de la médiatrice m’écrit le message suivant : « Juste une petite réflexion sur votre billet sur les noms de rues de nos agglomérations. Il existe dans le 12éme arrondissement de Paris « une place sans nom ». La municipalité a voulu la débaptiser dernièrement. Face à un tollé des riverains, elle reste la place sans nom ».

La place sans nom est située à l’emplacement de l’ancienne barrière de Picpus, elle forme un carrefour avec le boulevard de Picpus, le boulevard de Reuilly, la rue Louis Braille et la rue de Picpus. Place sans nom, on rencontre des passants qui se présentent en disant « Mon nom est Personne ». Et puisqu’on évoque la place sans nom, souvenons-nous de Marcel Aymé et de Pierre Chenal et du café Minche où l’on boit plus que de raison et de Fréhel, tiens, dont la voix, je le remarque pour m’en étonner, est absente de la play list de France Inter depuis plusieurs semaines…

Extrait "La rue sans nom" de Fréhel