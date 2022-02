On se demande parfois si le livre a de l’avenir à l’époque des écrans. Apparemment, oui. C’est un livre qui a provoqué une onde de choc, un tsunami dans le milieu des maisons de retraite privées.

Directeur d’Orpéa limogé, ouverture d’enquêtes administratives et financières lancées par la ministre chargée du dossier et, j’imagine, les conséquences de la sortie du livre sont loin d’être finies.

Oui, vous avez remarqué, déjà la semaine dernière, je parlais des maisons de retraite, cette semaine, vous entendez ? (Son de marteau sur un clou)

J’enfonce le clou.

Donc, un livre est sorti, écrit par un journaliste indépendant, Victor Castanet, dans une maison d’édition, Fayard, qui lui a permis de faire son enquête pendant trois ans.

Alors, on se dit, c’est bien, merci Fayard, merci surtout Victor Castanet.

Mais on se dit, quand même… Il existe une Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, organisme placé sous la tutelle du Ministère de l’Économie et des Finances de la Relance. C’est drôle qu’on soit obligé d’attendre la sortie d’un livre pour s’occuper d’un dossier dont on a la charge.

Quand vous allez sur le site de la DGCCRF, on vous propose de télécharger en PDF un dossier concernant l’hébergement en maison de retraite. Quand vous tentez d’y accéder on vous indique « page non trouvée. La page demandée n’a pas pu être trouvée. »

C’est pour ça, la DGCCRF a perdu la page.

Un document audio très rare nous indique l’implication de la DGCCRF concernant son contrôle des maisons de retraites…

Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr (ronflements)

Merci.

En mai 2021, une enquête diligentée par le Défenseur des Droits, (Jacques Toubon hier, Claire Hédon aujourd’hui), concernait « Les droits, la dignité et les libertés des personnes âgées en EHPAD trop souvent mis à mal ». Elle faisait suite à 900 réclamations dénonçant les conditions et modalités d’accompagnement médico-social au cours des six années précédentes. Le rapport qui formulait 64 recommandations en vue d’améliorer la prise en charge des personnes accueillies en EHPAD n’a pas suscité une déflagration médiatique. Cependant, la réaction du gouvernement ne s’est pas faite attendre.

Un document nous la rappelle…

Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Il faut lire le livre de Victor Castanet. Ça se lit comme un polar, comme une bonne histoire. Les bonnes histoires, souvent, c’est quand les méchants sont réussis : Dark Vador, le Joker, Hannibal Lecter. Là, il y a plein de méchants, celui qui vend des journées en maison de retraite comme des paires de baskets, celui qui décide de diminuer le nombre et la qualité des couches, celui qui participe à la mascarade du syndicat patronal, celui qui vire une aide-soignante sous prétexte que pendant sa pause, elle s’est appuyée sur la voiture d’un directeur régional d’Orpéa…

Quand on a fini un livre, on le pose sur sa table de nuit, on le range dans sa bibliothèque, au mieux, on le prête à un copain.

Ce livre, dans les mois, les années qui viennent, il faudra en plus qu’on le garde en mémoire pour non seulement dénoncer ces pratiques révoltantes mais tenter de les rendre impossibles, vérifier dans les faits, pas seulement dans les déclarations, la réaction des responsables politiques.

Continuer d’enfoncer le clou (Son de marteau sur un clou).