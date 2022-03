En ce moment, je prends beaucoup le TGV et à chaque fois que j’arrive à destination, il y a toujours un monsieur dans le train qui prend le micro pour dire « j’espère que vous avez effectué un bon voyage ».

Retour des vacances d’hiver pour la zone C, beaucoup d’usagers ce week-end entendront ce message : « j’espère que vous avez effectué un bon voyage ».

Bon, on s’habitue, mais on ne devrait pas parce que c‘est particulier comme phrase. Dans la vie normale, je veux dire hors du train, on ne me demande jamais si j’ai effectué un bon voyage. On me demande, plus simplement, si j’ai fait un bon voyage.

J’ai regardé la définition de « effectuer » dans le petit Larousse.

Effectuer : Procéder à la réalisation de, mettre à exécution, faire, accomplir. Effectuer un paiement, effectuer un tournant.

Le Petit Robert, lui, il propose : Faire, exécuter (une opération complexe, délicate, technique) Effectuer des réformes.

« Effectuer », ça veut dire « faire » mais avec l’idée de labeur, de difficulté, de résolution, de travail accompli.

Il doit y avoir un gars dans un bureau à la SNCF, (un gars qui est peut-être à la retraite à l’heure qu’il est, parce que ce n’est pas récent qu’on me dit qu’on espère que j’ai effectué un bon voyage), un gars qui est un littéraire, ou juste qui possède un dictionnaire de synonymes et qui ne supporte pas le mot « faire », qu’il trouve trop banal, trop commun, trop quelconque. Il trouve que « effectuer », ça a plus de gueule.

Justement, quand il rentre à la maison et que sa femme a l’air maussade, qu’elle ne lui adresse pas la parole ou qu’elle ne répond pas à ses injonctions alors que ça fait déjà trois fois qu’il lui a réclamé une bière, sans résultat, il lui dit « Ben, qu’est-ce qu’il y a Martine, tu effectues la gueule ? »

Quand ils sont réconciliés, avec Martine, il la regarde dans les yeux, et il lui dit « Martine, j’ai envie de t’effectuer l’amour. »

Dans l’enthousiasme sensuel de ces deux corps qui se confondent, le gars de la SNCF murmure à l’oreille de Martine « Dis Martine, et si on effectuait un bébé ? »

« D’accord, effectue Martine. »

Neuf mois plus tard, le gars de la SNCF revient avec une poussette quatre roues comprenant nacelle, moustiquaire, hamac et protection pluie. Tout fier, il dit « J’ai pris ce qui s’effectuait de mieux ! »

Dix ans plus tard, le bébé en question tire les cheveux de sa petite sœur Madeleine. « Gustave ! lui dit son père qui vient de s’effectuer un café, arrête d’effectuer le singe ! »

Madeleine pousse des cris et vide un yaourt sur la tête de son grand frère. « Ces deux là, dit le gars de la SNCF, faut se les effectuer… »

Et puis le temps passe. Gustave quitte la maison. Madeleine aussi.

Martine, quand elle les voit partir, ça lui effectue de la peine. « Bah, dit son mari, c’est normal, qu’est-ce que tu veux, chacun doit effectuer sa vie… »

Si le gars de la SNCF avait été dialoguiste pour Godard, il aurait fait dire à Anna Karina « Qu’est-ce que je peux effectuer ? Je ne sais pas quoi effectuer… »

Personnellement, j’effectue des chroniques sur France Inter. Ça effectue un bout de temps déjà.

Ce matin, j’ai effectué une tentative : parler d’autre chose. Avec le souvenir d’un vieux slogan qu’on voudrait remis au goût du jour : effectuez l’amour, pas la guerre.