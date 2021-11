La réminiscence d’une vieille chanson sur un disque de Greame Allwright qu’adolescents nous écoutions en boucle, il y a une quarantaine d’années, Qui a tué Davy Moore ? Mais là, c’est de Dinah Gonthier dont il s’agit...

Après le décès de Dinah, une adolescente de 14 ans qui a mis fin à ses jours à Kingersheim, 1400 personnes se sont retrouvées pour saluer sa mémoire à Mulhouse © Maxppp / L'ALSACE/Darek SZUSTER

Dinah Gonthier, une jeune fille qui s’est pendue dans la nuit du 4 au 5 octobre… Une jeune fille de 14 ans qui avait fait l’objet de harcèlement, selon sa famille en raison de son orientation sexuelle et de ses origines maghrébines…

Qui a tué Dinah Gonthier, qui est responsable et pourquoi est-elle morte ?

« C’est pas nous, disent ses harceleurs, ses harceleuses, bien sûr, on la chambrait, bien sûr on la traitait de tous les noms, oui de sale gouine depuis qu’elle avait fait l’erreur de s’être confié à l’une d’entre nous, mais ici, personne ne se fait de cadeaux, les insultes c’est notre façon de dire bonjour, en plus ce qu’on lui reprochait surtout, c’est d’être une bonne élève, de corriger nos fautes de français, « intellectuel », c’est encore pire que « sale gouine » comme insulte… Peut-être aurions-nous du arrêter, dire « assez » mais vous savez ce que c’est, quand on a la chance de faire partie d’un groupe, on n’a pas envie de se singulariser mais c’est pas nous qui l’avons tuée, vous ne pouvez pas nous accuser… »

Qui a tué Dinah Gonthier, qui est responsable et pourquoi est-elle morte ?

« C’est pas nous, dit l’administration du lycée, le proviseur, les professeurs, les assistantes sociales, la violence, elle est partout, qu’est-ce que vous voulez qu’on fasse. Qu’on intervienne chaque fois qu’il y a des coups, des insultes ? Chaque fois que deux ados s’engueulent, chaque fois qu’il y a de la violence ? Mais, on ne pourrait jamais faire classe, vous ne savez pas ce qu’on doit supporter au quotidien, c’est trop facile de se retourner contre nous, c’est pas nous qui l’avons tuée, vous ne pouvez pas nous accuser… »

Qui a tué Dinah Gonthier, qui est responsable et pourquoi est-elle morte ?

« C’est pas nous disent les réseaux sociaux, vous savez bien, nous on est qu’un support, vous ne pouvez pas accuser le support d’être responsable des appels aux meurtres comme vous ne pouvez pas accuser la feuille de papier d’être responsable de l’ignominie d’une lettre anonyme, ce n’est pas nous qui l’avons tuée, vous ne pouvez pas nous accuser… »

Qui a tué Dinah Gonthier, qui est responsable et pourquoi est-elle morte ?

« C’est pas nous, disent les politicards, les colporteurs de haine, nous on fait notre métier, vous savez ce que c’est, la haine est quand même plus porteuse que l’amour, l’amitié, la tendresse. Vous savez bien, les gens qui parlent d’amour, d’amitié, de tendresse, ils sont vus comme des Bisounours... Si on veut faire un score aux prochaines élections, on n’a pas le choix, on doit attiser la haine, sinon on risque de ne pas même être remboursé de notre campagne, faut se mettre à notre place… C’est pas nous qui l’avons tuée, vous ne pouvez pas nous accuser…»

Et lancinante, cette même question qui devrait quand même, s’ils ont un fond de conscience, rendre plus agité le sommeil d’un certain nombre de harceleuses, de harceleurs, d’adultes responsables, de politicards, de colporteurs de haine en tous genre…

Qui a tué Dinah Gonthier, qui est responsable et pourquoi est-elle morte ?

Qui a tué Dinah Gonthier, qui est responsable et pourquoi est-elle morte ?