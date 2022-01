Le Paradis est un endroit merveilleux. Quand vous arrivez, Saint-Pierre vous attend, décontracté, derrière son comptoir, assis sur un nuage.

Pas de glace de séparation entre lui et vous, pas de gel hydro alcoolique. Saint-Pierre ne vous réclame rien. Aucun contrôle sanitaire. Pas de pass sanitaire, pas de pass vaccinal, pas de test négatif PCR. Rien du tout.

C’est l’avantage d’être mort, on devient incontrôlable.

Au début, quand même, quand vous voyez le visage de Saint-Pierre à découvert, vous êtes un peu surpris, vous avez perdu l’habitude de voir des visages non masqués... Le Bon Dieu qui voit tout, qui entend tout, même ce que vous vous dites à l’intérieur de la tête déboule derrière sa barbe de vieillard cacochyme pour vous donner son explication « Au Paradis, vous pouvez vous balader sans masque, personne, jamais, ne vous fera de réflexion. »

Le paradis est un paradis pour les anti-vax.

« Pendant qu’on y est, dit le Bon Dieu, je peux même vous faire un patin profond, avec la langue et tout. Ici, on peut en profiter, il n’y a aucun geste barrière. »

« Non, ça ira, vous Lui répondez. » Vous êtes mort mais toujours pas gérontophile.

« Comme vous voulez » répond le Bon Dieu, un peu vexé. « Bon, qu’il fait à Saint-Pierre, vous prenez en charge les arrivants… »

« Bien sûr, répond Saint-Pierre, je m’en occupais… »

Saint-Pierre détient les clés du Paradis. C’est Jésus qui les lui a donnés. Si vous avez été au catéchisme, vous devriez le savoir. Sauf qu’aujourd’hui, Saint-Pierre n’a plus de trousseau comme avant. Il est moderne. Il a un système de clés électroniques. « Tenez, dit-il, vous tendant une carte magnétique, avec ça, vous avez le droit d’aller partout… »

« Partout ? C’est-à-dire ? »

« Partout ! répond Saint-Pierre, j’peux pas dire mieux »

Forcément, vous qui avez plus une expérience de vivant sur la terre que de mort dans le ciel, il vous manque les références, alors vous vous dites chouette ! La grande vie, le restau, le spa, la piscine, la salle de sport ! Sauf que non. Le paradis est un lieu immatériel et vous-même, vous n’êtes plus qu’une âme. Ça calme. Une âme, ça ne passe pas son temps à faire des longueurs dans le grand bassin, à s’activer sur un tapis de course avant de s’en mettre plein la lampe avec la formule du jour et la farandole des desserts.

Au Paradis, il n’y a rien à faire. Un petit écriteau, juste au-dessus du bureau de Saint-Pierre indique l’activité du jour : contemplation de Dieu. Passant devant les jours suivants, vous vous rendez compte que chaque jour l’activité inscrite à la craie sur le petit écriteau reste la même.

Au Paradis, on s’emmerde. Sur terre, un président emmerde les non-vaccinés. Je suis d’accord avec vous, ça manque de hauteur. Vaccinés, non-vaccinés, tentez de rester vivant pour continuer d’emmerder ceux qui vous emmerdent.