La proposition d’Éric Zemmour concernant la francisation des prénoms à consonance étrangère a été diversement appréciée, sans doute parce qu’elle est trop mesurée. C’est le problème d’Éric, il ne va pas assez loin dans ses recommandations.

Si on veut vraiment l’intégration des français d’origine étrangère, il ne faut pas seulement franciser les prénoms, il faut également franciser les noms de famille.

A propos, la polémique dont j’aimerais parler ce matin (parce que je ne chronique que les sujets importants) concerne justement le nom de Zemmour.

Jean-Luc Mélenchon (dont le patronyme je le dis entre parenthèses est d’origine espagnol, il serait essentiellement porté dans les provinces d’Alicante et de Murcie, le nom serait parfois arrivé en France via l’Afrique du Nord, tiens, comme celui de Zemmour pendant que j’y pense) Jean-Luc Mélenchon avait soutenu que le nom de Zemmour venait du berbère qui signifie «olive » ou « olivier », azemmur, autant dire.

Moi, j’étais tout prêt à le croire, mes connaissances en langue berbère étant modestes, je dirais même complètement nulles.

Patatras, Dominique Eddé, dans le journal Le Monde daté du 7 octobre, contredit Jean-Luc Mélenchon, affirmant que Zemmour voulait dire « klaxon » en arabe et non pas « olive », Jean-Luc Mélenchon, selon lui, aurait confondu avec un mot berbère. Certes, mes connaissances en langue arabe sont humbles, je dirais même au-delà de l’ignorance complète, toujours est-il que je ne vois pas pourquoi Zemmour qui signifie klaxon en arabe ne voudrait pas dire olive en berbère…

La question est de savoir s’il va falloir appeler Éric Zemmour Éric Klaxon ou Éric Olive. Les deux sont bien. Cependant, peut-être n’est-il pas idéal d’appeler Éric Zemmour Éric Klaxon car si Zemmour est d’origine arabe, Klaxon est d’origine américaine. Le klaxon, au départ, portait la majuscule puisqu’il s’agissait d’un nom propre inventé par la société américaine Klaxon qui produisit dès 1908 les premiers avertisseurs sonores pour automobiles.

Si on refuse d’appeler Éric Zemmour Éric Olive, on peut avantageusement l’appeler Éric Avertisseur-sonneur, ou mieux encore, pour mettre tout le monde d’accord et se débarrasser du prénom Éric aux origines quand même germaniques si ce n’est pas scandinaves, Olive Avertisseur-Sonore. Ça sonne bien français Olive Avertisseur-Sonore, et quand on l’entend, le mieux est encore de s’écarter.

Bonne nouvelle pour le président, il peut garder son nom. Macron est un nom 100% français, il est essentiellement porté dans la Somme et le Pas-de-Calais. Il s’agit d’une contraction du mot « maqueron » désignant en picard le menton de façon péjorative. Donner des coups de maqueron, c’est une manière d’énoncer des déclarations spectaculaires mais non suivies d’effets.

Entendez-le comme vous voulez…

À la condition qu’Éric Zemmour change son nom avant la présidentielle pour s’appeler Olive Avertisseur-Sonore, je serais capable de voter pour lui, j’aime rire.