J’ai récemment fait part, vous vous en souvenez, de ma non-candidature à la prochaine élection présidentielle.

Je sais que j’ai beaucoup déçu. J’ai suscité chez tous ceux qui avaient déjà collé des affiches « Morel Président » du dépit, du chagrin, parfois de la colère. « C’est l’espoir que nous avions mis en vous que vous piétinez » m’écrit un Moreliste de la première heure. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Je ne veux pas ajouter la confusion au désordre.

Afin d’alimenter le débat, j’ai cependant réfléchi à un certain nombre de points que les candidats en lice pourront intégrer à leurs programmes, si ce n’est déjà fait.

Cadeau, ce sont mes propositions pour la France.

Je pense qu’il faudra dès l’installation de la prochaine présidence augmenter le nombre de policiers, de gendarmes, de personnels hospitaliers, de professeurs des écoles, de collèges, de lycées, d’universités, de gardiens de prisons, de greffiers des tribunaux. Il faudra parallèlement diminuer le nombre de fonctionnaires.

Il faudra développer les énergies vertes partout, notamment les éoliennes dont il suffira de déterminer collégialement les emplacements. Les éoliennes pourront être posées partout en France, sauf dans les paysages français afin de ne pas les dénaturer.

Par exemple, pas devant chez moi. Pas non plus devant chez mon beau-frère et ma belle-sœur chez qui on va souvent prendre l’apéro le samedi et chez qui on n’aime pas trop être dérangé quand on se fait une petite pétanque. Pourquoi ne pas profiter les grandes galeries souterraines destinées au stockage des déchets nucléaires de Bure pour les agrandir et y installer un parc éolien. C’est sûr qu’il y a moins de vent en sous-sol, c’est sûr… Les éoliennes pourraient être mues par une centrale nucléaire dont les déchets pourront avantageusement être entreposés sur place.

Sur le plan diplomatique, la plus grande fermeté devra être opposée à tous les pays qui ne respecteront pas fondamentalement les droits de l’homme, aucun manquement aux principes démocratiques ne doit être toléré, sauf, et chacun le comprendra, en cas d’intérêts économiques et de contrats juteux.

À ce propos, la croissance sera vue à la baisse afin de ne pas mettre en péril l’avenir de la planète tandis qu’elle sera reconsidérée à la hausse chaque fois qu’elle permettra de donner du travail aux travailleurs.

La liberté d’expression sera naturellement défendue dans la mesure où elle ne fera de peine à personne.

En ce qui concerne la culture, elle sera défendue. Comment ? Déjà, le mot « culture » sera régulièrement cité dans les professions de foi et les discours. Chacun, dans un souci démocratique pourra y mettre ensuite ce que bon lui semble.

Voilà, déjà un bon nombre de pistes de réflexions. Ne me remerciez pas.

C’est pas pour moi. C’est pour la France.