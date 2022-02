Monsieur le Maire, Je vous fais une lettre que vous ne lirez sans doute pas mais qu’à l’occasion un de vos administrés vous fera peut-être écouter au cas où vous-même ne seriez pas branché sur France Inter.

Monsieur le Maire,

Je vous fais une lettre que vous ne lirez sans doute pas mais qu’à l’occasion un de vos administrés vous fera peut-être écouter au cas où vous-même ne seriez pas branché sur France Inter.

Monsieur le Maire, vous êtes le premier édile d’une petite commune, d'une commune moyenne... Ce qui est sûr, comme vous l’avez confié à l’abbé Péchet qui vient dire la messe une fois tous les 15 jours dans votre village et qui justement la dernière fois vous rappelait que vous aviez promis de commencer les travaux du toit de l’église dès cette année, « être maire, c’est un véritable sacerdoce ».

Monsieur le Maire, vous avez vos idées, comme tout le monde, mais vous avez été élu sans étiquette. Vous avez l’habitude de dire que vous ne faites pas de politique alors que vous ne faites que ça puisque prendre des décisions sur la vie de l’école, de la maison de retraite, de l’allumage public, de la voirie, de la construction de la médiathèque, c’est quoi sinon faire de la politique ?

Dans votre conseil municipal, on sait bien qu’à la présidentielle, tout le monde ne vote pas pareil mais ça discute et chacun, quelle que soit sa couleur, se retrouve devant un petit blanc, le samedi matin, après le marché au café Chez Jeanine qui justement vient de recevoir sa commande de Tariquet.

Dorénavant, tous les cinq ans, vous êtes sollicité, avant la présidentielle pour parrainer un candidat. En un mot comme en cent, ça vous emmerde. Si vous donnez votre signature à l’un ou à l’autre, vous savez qu’une partie de vos administrés vous fera la gueule. Pourtant, parrainer ça ne veut pas dire soutenir mais, qu’est-ce que vous voulez ? vous aurez beau dire, selon celui que vous choisirez, vous risquez de vous faire traiter de facho ou de gaucho quand c’est pas les deux. Alors, vous vous dites, le mieux, pour ne pas faire de jaloux, c’est de donner sa signature à personne.

Mais dans le fond, ça vous ennuie… Parce que vous êtes un démocrate, un tolérant, vous vous vous dites que les petits candidats, eux-aussi ont bien le droit au chapitre, donc le droit à participer à la présidentielle.

Alors, ce que je vous suggère, monsieur le Maire, vu que ce soir c’est justement jour de conseil municipal, c’est de commencer la séance par un grand jeu. Publiquement, dans un chapeau, vous mettez le nom de tous les candidats, ou seulement le nom de ceux qui ne sont pas sûrs d’obtenir le nombre suffisant de parrainages et, les yeux fermés, vous en tirez un au hasard pour désigner celui qui obtiendra votre signature. Mieux, vous pouvez demander à chaque membre du conseil municipal d’écrire sur un petit bout de papier celui qu’il souhaite voir parrainer et à la fin, c’est le plus jeune qui tirera le nom du chapeau, en l’occurrence Christian Boulon qui va quand même sur ses soixante-trois ans mais qu’est-ce que vous voulez, ici les plus jeunes, ils ne veulent plus s’emmerder avec rien.

Voilà, monsieur le Maire, il faudrait faire ça rapidos en début de réunion, que ça ne dure pas plus d’un quart d’heure, parce qu’après vous serez occupé à ne pas faire de politique, c’est-à-dire la question de l’éclairage public, le maintien ou non de la fête communale à la Saint-Jean et la question de l’évolution de la cantine scolaire afin de favoriser les circuits courts.

Un quart d’heure de politique politicienne en début de séance, pour une fois, ça détendra tout le monde.