Ce matin, François Morel avec Juliette Hackius

-Regarde chérie, j’ai pensé à toi.

-Un cadeau, mais pourquoi ? Ce n’est pas mon anniversaire…

-Pour le plaisir mon amour, simplement pour le plaisir…

-Mais c’est quoi ?

-Ouvre…

-Oh… Un plein d’essence.

-Oui, chérie, un plein d’essence, rien que pour toi.

- Mais tu es fou !

-Oui, mon amour, je suis fou de toi.

-Mais tu crois qu’on peut se permettre ? Ça a dû te coûter une fortune.

-N’y pense pas. Rien n’est trop beau pour toi.

-Un plein d’essence… Rien au monde ne pouvait me faire plus plaisir. Tu sais… C’est mon premier.

-Je m’en doutais… Je t’ai pris le meilleur, 35 litres de SP98…

-Tu es merveilleux…

-C’est de l’Excellsium… Pour toi, j’ai choisi ce qu’il y avait de mieux. C’est une essence qui combine un haut indice d’octane avec un cocktail d’additifs les plus performants dont tu me donneras des nouvelles…

-Je défaille…

-Ta joie, c’est mon bonheur… Tu sais, j’hésitais entre un plein d’essence et un abonnement au gaz pour plusieurs jours…

-La prochaine fois…

Oui, bientôt ce genre de scène se jouera dans les foyers français. D’autant que de l’argent inattendu, une manne inopinée va surgir l’an prochain. Je veux parler des 138 euros que l’on n’aura plus à dépenser. Les 138 euros de la redevance. 138 euros directly in the pocket. 138 euros de rallonge du budget pour chaque ménage.

138 euros ce n’est pas grand-chose pour les foyers aisés. 138 euros ce n’est pas négligeable pour les familles modestes.

Avec 138 euros, on peut acheter plusieurs paires de chaussures ou se payer un abonnement à Canal Plus de Bolloré, pendant à peu près six mois.

138 euros, ça peut permettre de faire les réparations de la Twingo si on veut continuer à rouler ou d’acheter presque 20 grammes d’herbe si on préfère se rouler des joints.

138 euros, c’est relatif. Ça peut payer des kilos de nourritures ou trois grammes d’héroïne.

138 euros, ce n’est pas rien. Le financement du service public audiovisuel, ce n’est pas rien non plus. Selon la sensibilité de chacun, c’est le moyen de financer une information indépendante des puissances de l’argent ou d’entretenir une bande de privilégiés représentants de la pensée gaucho-woko-islamo-communiste.

Lors de son passage ici Éric Zemmour avait fait notamment deux promesses : « Nous supprimerons la redevance audiovisuelle. Nous privatiserons France 2 et France Inter ».

Pour l’instant, le président-candidat n’a retenu que la première proposition.

La vie, même politique n’est qu’une longue patience.