François Morel s'inquiète du sort du Chœur d'enfants ukrainiens d'Odessa. Est-ce que les enfants chantent encore ? Est-ce qu’ils chantent encore sous les bombes ?

Est-ce qu’ils font leurs vocalises encore ? Est-ce que parmi les ruines, les décombres, le désastre, ils révisent toujours les textes de leur répertoire ? Est-ce qu’ils déchiffrent toujours des partitions ? Est-ce qu’ils échauffent toujours leur voix avant de chanter ? Est-ce qu’ils font encore des exercices de respiration ? Est-ce qu’ils s’étonnent parfois d’avoir le souffle court ? Est-ce qu’ils ont souvent l’impression de manquer d’air ? Est-ce qu’ils gardent en mémoire les paroles de leur vieux professeur de chant : se tenir bien droit, ne pas lever les épaules, ne pas baisser la tête, ne pas lever la tête, porter un regard franc, droit devant soi comme si tu t’adressais à l’arbre au loin, là-bas… Est-ce qu’ils pensent encore à convoquer la respiration abdominale, celle qui n’abimera pas leurs cordes vocales, est-ce qu’ils pensent à baisser leurs diaphragmes, à ne jamais chanter dans la gorge ?

Je me demandais ce qu’ils étaient devenus les anciens enfants du Chœur Ukrainien d’Odessa, ceux qui avaient grandi, ceux qui portent un fusil, ceux qui ont fui, ceux qui défendent leur pays et ceux qui sont quelque part, perdus, abandonnés, le corps gisant dans une ville détruite. Et celles qui ont été humiliées, rabaissées, violées, celles qui font des cauchemars, celles qui tentent d’oublier, celles qui n’arrivent plus à …

Je me demandais ce qu’ils étaient devenus les enfants du Chœur Ukrainien d’Odessa. Est-ce qu’ils font la guerre ? Est-ce qu’ils pensent à ce temps béni, fini, enfui, quand ils faisaient des tournées internationales, en Russie et en France et en Italie et partout, quand ils étaient invités, même à chanter devant le pape et même devant Jacques Martin et même devant Michel Drucker ?

Est-ce qu’ils chantent toujours pour la Vierge Marie ? Est-ce qu’elle leur répond ? Est-ce qu’elle réussit à leur donner du courage ?

C’était une chronique pour rien. Une chronique qui ne sert à rien. Une chronique pour dire le désarroi infini, la tristesse, la colère.

(Monsieur Sarkozy, j’ai entendu dire que votre chèque de 2000 euros pour le Pécressethon a été refusé, mais qu’il ne vous a toujours pas été renvoyé. Si vous le récupérez, je me dis que ce chèque sera sûrement aussi utile si vous l’adressez à Handicap International ou toute autre ONG qui vient en aide aux populations vulnérables.)

Je me demandais juste ce qu’ils étaient devenus les enfants du chœur Ukrainien d’Odessa ? Est-ce que les enfants chantent encore ? Est-ce qu’ils chantent encore sous les bombes ?