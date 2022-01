Des fois, on regarde les actualités, on se dit « ça va trop loin ».

Trop de violence, trop d’agressivité, trop de déclarations intempestives. Et tout récemment encore, on vient de franchir un nouveau cap dans la sauvagerie, on vient de monter une nouvelle marche sur l’escalier de l’impensable, de l’inimaginable avec cet ultimatum qui sans doute ne vous a pas échappé et qui au fond de vous-même, depuis que vous l’avez entendu, doit vous troubler, vous inquiéter.

Cet ultimatum… (Je suis désolé. Normalement, mon rôle de chroniqueur, si je le tenais bien, ce serait d’apporter un peu de légèreté, un peu de fraîcheur, un peu de youp-la-boum! Ce matin, désolé, je ne vais pas y arriver.)

Cet ultimatum, vous l’avez deviné, a pour sujet la panthéonisation de Jean-Baptiste Poquelin dit Molière.

Francis Huster, puisque c’est de lui dont il s’agit, a déclaré « J’ai dit à Emmanuel Macron, et je ne plaisante pas… » (C’est Francis Huster qui dit « je ne plaisante pas », moi je ne fais que citer, surtout que franchement je n’ai pas du tout envie de plaisanter quand je lis des déclarations aussi tranchantes, aussi impérieuses et qui pourraient avoir des conséquences tellement effroyables…)

Mais pardon, je m’apprêtais à vous citer intégralement la déclaration de Francis Huster quand j’ai été inopinément interrompu par moi-même. Cette déclaration est si radicale que je conseillerais aux parents d’éloigner les enfants s’il s’en trouvait par erreur à côté de la radio…

Verbatim de la déclaration de Francis Huster « J’ai dit à Emmanuel Macron, et je ne plaisante pas, que s’il ne fait pas entrer Molière au Panthéon, je ne jouerai plus jamais sur une scène de théâtre. »

Voilà…

Je laisse passer un peu de temps, celui de reprendre ses esprits, celui de tenter tant bien que mal de se relever comme Mohamed Ali après un uppercut de Joe Frazier.

Vous êtes d’accord avec moi : ça va trop loin. Francis, je vous en supplie, calmez-vous, ne soyez pas aussi dur, ne soyez pas aussi intraitable. On peut revendiquer, on peut militer, on peut même être en colère, bien sûr mais là, c’est disproportionné !

Personnellement, je suis d’accord avec vous pour l’entrée de Molière au Panthéon, je veux bien signer des pétitions, tout ce que vous voudrez, mais vous ne pouvez pas mettre dans la balance votre disparition de la scène française. Imaginez le tsunami que ça provoquerait, imaginez le traumatisme, les scènes de désespoir que ça engendrerait… Des suicides collectifs, des scènes de chaos dans les banlieues, des voitures brûlées, des magasins saccagés dans les rues de nos villes, de nos banlieues jusqu’à ce que la raison vous fasse revenir sur votre décision.

Francis, je ne suis pour vous qu’un modeste collègue, mais considérez mon avis comme celui d’un grognard qui dans la bérézina et la froidure de l’hiver prussien se permet de donner un conseil à son Empereur : Je vous en supplie, mon altesse impériale, n’engagez pas votre docte parole dans des conséquences qui pourraient être si périlleuses !

Francis, si jamais, vous n’arriviez pas à vos fins, si jamais, Emmanuel Macron, implacable, inflexible, insensible à vos arguments, refusait l’entrée de Molière au Panthéon, tentez cet autre ultimatum, qui sait ?, peut-être encore plus effroyable : « Si vous ne faites pas entrer Molière au Panthéon, je jouerai encore sur une scène de théâtre ! »