La lecture est devenue une cause nationale. Chouette ! Le Président est allé visiter la maison de Marcel Proust.

« Tenez, c’est là que longtemps il s’est couché de bonne heure.

Ah, très bien, il avait de la chance. Moi, avec l’emploi du temps que mes conseillers m’inflige, j’ai du sommeil en retard.

Ah, monsieur le Président, vous n’en ratez pas une.

Là, vous avez la tasse de thé dans laquelle Marcel trempait sa madeleine.

Je vous en prie, Stéphane, gardez pour vous vos allusions sexuelles.

Ha, monsieur le Président, vous êtes trop marrant !

Bon, un dernier mot, monsieur le président ?

Ben, je sais pas, on a qu’à dire que la lecture est une cause nationale.

Merci, bravo, Pas con, monsieur le Président, si j’ose dire. »

Clic. Clac.

« Salut. Voilà. Merci. Vous pouvez retirer le masque pour la photo ? Merci tout le monde. Salut. À la prochaine. »

Donc, la lecture est une cause nationale. Pour Éric Zemmour, je pense que ce n’est pas suffisant. C’est la relecture qui devrait être une cause nationale vu qu’il a commencé son livre dès la première ligne par une faute de français, comme l’a judicieusement fait remarquer l’émission Quotidien.

A propos… Je ne sais pas si c’est à propos. Mais ça me fait plaisir de le raconter. Un souvenir personnel. Près de la gare d’Ermont-Eaubonne ; sur un mur, un graffeur, fâché, comme Éric Zemmour, avec l’orthographe et les étrangers avait écrit « Les Français d’abords ». D’A B O R D S. Quelqu’un avec de la peinture rouge avait barré le s incongru et avait ajouté sobrement « faute de français ».

Revenons à la lecture, cause nationale.

Le 13 juillet, une lettre ouverte a été publiée et adressée au Président de la République. Elle était signée notamment par Marie Ndiaye, Yannick Haenel, Michel Deguy, Volodine, Le Clézio et des centaines d’écrivains qui, tous, ont à cœur de défendre la Maison des Écrivains, fondée en 1986. La Maison des Écrivains organise des milliers de manifestations littéraires, notamment à destination des écoles, des collèges, des lycées et des universités. Pas de réponse. La lecture du courrier n’est peut-être pas une cause nationale à l’Élysée ?

A la DRAC île de France, il semble qu’on soit plus influencé par le langage des technocrates que par celui des poètes, puisqu’on demande aux responsables de la maison des Écrivains de « montrer l’efficience des processus de management ».

Si les mots ont un sens, ce serait peut-être bien de considérer la situation de la Maison des Écrivains. Parce qu’elle risque de fermer. Ce serait dommage. La Maison des Écrivains a des tas de projets, notamment en lien avec le ministère de l’Éducation nationale dans le Cadre du Congrès Mondial de la nature.

Grande cause nationale la lecture et puis en même temps, fermeture de la Maison des Écrivains, ça la foutrait mal, non ?

Longtemps, je me suis levé de bonne heure pour trouver une cohérence à la politique culturelle du gouvernement.