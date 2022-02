Je voudrais revenir ce matin sur le scandale de la semaine.

Je rappelle les faits : Monsieur Darmanin, sur Europe 1, commentant le discours de Valérie Pécresse de dimanche dernier, a déclaré "J’eusse aimé avoir une droite républicaine qui condamne des propos qui consistent à dire qu’il faut faire des Guantanamo".

Cette phrase ne va pas.

Je ne ferai pas de commentaire sur le fond. Que l’ancien collaborateur au mensuel Politique magazine, organe de presse maurassien de l’Action Française dénonce la droitisation de Valérie Pécresse (Valérie Pécresse qui, je le rappelle, avait quitté son parti qu’elle jugeait trop à droite quand Wauquiez le dirigeait pour finalement le doubler un peu plus sur sa droite au moment de la campagne présidentielle actuelle), nécessiterait une connaissance approfondie des subtilités politiciennes qui, hélas, m’échappe et, si ça se trouve, échappe même à Yaël Goosz, qui, comme la plupart des commentateurs politiques, doit observer la vie politique avec admiration et perplexité, comme les touristes sur l’Ile de Pâques se promènent parmi les monolithes sculptés, sans chercher à comprendre.

Non, je parle de la forme.

"J’eusse aimé avoir une droite républicaine…" ne va pas car "j’eusse aimé" est la forme du plus-que-parfait du verbe aimer qui s’emploie forcément après la conjonction de subordination "que".

"Il eut fallu que j’eusse aimé le boudin noir pour en manger" me faisait remarquer encore récemment Claude Askolovitch à la cantine de Radio France. Là, permettez-moi de saluer la forme sans partager le fond, car si le boudin noir est la fierté de Mortagne-au-Perche, il est surtout un aliment merveilleux riche en calcium, protéine, potassium et magnésium, ne vous en déplaise Claude Askolovitch !

A l’instant, juste avant d’entrer en studio, le jeune Tristan Mendès-France, me fit cette confidence : "Il eut fallu que j’eusse rajouté quelques calembours cocasses dans ma chronique « Antidote » afin de la muscler et ainsi me hisser à ton niveau d’humour incomparable, à ton génie indépassable". Là, bravo Tristan, élégance de la forme mariée à la puissance d’une pensée remarquable.

Revenons à monsieur Darmanin : "J’eusse aimé !", "J’eusse aimé !" Pourquoi monsieur Darmanin convoquer un subjonctif ? Pourquoi même le répéter fautivement plusieurs fois ? Sans doute pour faire riche, sans doute pour en mettre plein la vue aux péquins de téléspectateurs, alors qu’il aurait été suffisant et surtout simplement correct d’employer un indicatif, en l’occurrence un passé antérieur. "J’eus aimé avoir une droite républicaine etc."

Heureusement pour vous, monsieur Darmanin, votre déclaration a été prononcée sur l’antenne d’Europe 1, autant dire dans une relative discrétion. J’eus aimé que vous l’eussiez énoncée ici, et que vous eussiez été voués aux gémonies de cette cohorte de professeurs en retraite, de linguistes, de sémanticiens, de puristes toujours branchés sur France Inter en dépit de sa programmation musicale.

Personnellement, on m’aurait demandé de réagir devant un tel scandale, j’aurais répondu de manière aussi expéditive que radicale : Darmanin, démission.