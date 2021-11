C’est incroyable ce qui se passe en ce moment. Non, je ne parle pas de ce qui se passe dans le monde, ça c’est la routine : des guerres, des catastrophes, des attentats, des épidémies. Le train-train du désastre. Non, ce qui est incroyable, c’est ce qui se passe dans la galaxie.

On a peut-être trouvé une neuvième planète. Dans notre système solaire.

Elle était là depuis une éternité. On ne l’avait pas vue.

Faut dire que c’est la plus éloignée du soleil. Le genre à ne pas se mettre en avant, à se cacher derrière une autre. Comme tata Mireille, sur les photos de groupe qui est toujours planquée, derrière tonton Léon, derrière cousine Jeanine… Pourtant c’est une géante, la planète qui vient d’être peut-être découverte, une géante de glace qui aurait besoin d’une dizaine de milliers d’années pour faire le tour du soleil. C’est-à-dire qu’un habitant de cette planète s’il existait prendrait seulement une année de plus quand les Terriens, pendant la même période, auraient besoin d’une dizaine de milliers de bougies sur leur gâteau d’anniversaire. En revanche, pour y habiter sur cette planète extrêmement éloignée du soleil, il faudrait prévoir au moins deux pulls l’un sur l’autre, même en plein été.

Mais ce n’est pas tout : une équipe de chercheurs aurait découvert une nouvelle planète. Pas la porte à côté. Vingt-huit millions d’années-lumière de notre Voie lactée. Parce qu’elle se trouve dans une autre galaxie. Dans notre système solaire, il n’y a que huit planètes, donc peut-être neuf aux dernières nouvelles, mais dans notre galaxie on en a trouvé 4864. Celle-là, elle est encore plus loin…

Je ne sais pas s’il faut trop en parler.

Je ne sais pas s’il faut en parler parce que je suis sûr qu’il va forcément y avoir des individus qui vont se dire « Bon, ben quand la Terre sera devenue invivable à cause du réchauffement climatique notamment, on pourra toujours déménager, s’implanter sur une autre planète… »

D’abord, on irait en vacances comme on va dans une résidence secondaire. On prendrait des photos, on ramènerait des souvenirs, un morceau de silicium, un bout d’uranium… Bien sûr, avant d’y aller, il faudra vérifier le contenu de ses valises parce qu’il vaudra mieux éviter d’oublier son maillot de bain ou des chaussettes de rechange parce que, vingt-huit millions d’années-lumière, ça fait quand même un bout…

Oui, je suis sûr qu’il y en a qui doivent se dire « Bon, quand on aura complètement fini de saloper la Terre, on pourra toujours s’installer ailleurs… » Dans les tas de planètes qui existent, vu que c’est infini l’Infini, on pourra toujours jeter son dévolu sur une planète encore vierge, encore immaculée, qui n’aura encore été pillée, dégueulassée par personne…

Sur toutes les planètes où l’on n’est pas encore allé, je propose d’abord de poser un écriteau, celui qu’on a oublié d’accrocher sur le globe terrestre avant de l’investir :