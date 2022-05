Hier, à ce même micro, Tanguy Pastureau s’est cru autorisé à affirmer que le bilan d’Elisabeth Borne était nul.

Permettez-moi, monsieur Demorand d’être extrêmement choqué. A la décharge de Pastureau, car je ne voudrais pas polémiquer, je pense qu’hier, nous étions jeudi et que trois jours après la nomination de madame Borne, votre chroniqueur ne pouvait avoir le recul nécessaire que je suis en capacité de prendre 4 jours après cette nomination.

Alors, c’est vrai que le bilan est assez mitigé. Je regrette de devoir le dire, n’ayant pas vocation à jouer les oiseaux de mauvais augure faisant le miel d’une situation que je n’hésiterais pas à qualifier de contrastée, de singulière, voire d’hétéroclite puisque le mot « hétéroclite » est un adjectif qui vient du grec « heteroklitos ».

Il semblerait que l’action de madame Borne n’ait pas encore complètement porté ses fruits, et encore une fois, je le dis non pour m’en réjouir, mais pour le regretter, puisque en ce vendredi matin l’inflation est toujours là tandis que la question du réchauffement climatique, semble-t-il, n’a toujours pas été réglée. Si, évidemment, avant la fin de cette chronique, des solutions convaincantes étaient enfin trouvées, je le ferais immédiatement savoir, n’hésitant pas à chambouler le corps même de cette chronique extrêmement structurée, afin que vous en soyez, par conséquent, chers auditeurs, les premiers informés.

Pourtant, le mandat de madame Borne avait commencé sous les meilleurs auspices comme on ne dit pas chez ORPEA.

Madame Borne se revendiquait en effet comme une femme de gauche, ce qui pouvait attirer toute une frange de la population progressiste qui rechigne à tomber dans les bras de Jean-Luc Mélenchon mais à ce jour, Éric Naulleau n’a toujours pas exprimé de manière affirmée sa position sur le sujet, ce qui, je pense, et on est impatient, ne saurait tarder. Et là encore, si avant la fin de cette chronique, des éléments nouveaux devaient survenir, je n’hésiterais pas à faire exploser le cheminement inflexible d’une chronique toute en rigueur, afin d’apporter les informations les plus récentes qui viendraient éclairer les auditeurs.

Le point positif du départ de monsieur Castex, et je pense que tous les analystes politiques honnêtes seront d’accord avec moi, concerne en premier lieu, les blagueurs, les humoristes puisque le patronyme de l’ancien premier ministre se prêtait peu aux jeux de mots amusants. Il y avait bien évidemment « un véritable Casse-Tex » mais l’impact de ce jeu de mots, certes honorable, avait été considérablement affaibli depuis le départ de l’animateur Tex de l’émission Les Z’amours sur France 2.

En revanche, le patronyme du nouveau premier Ministre est particulièrement positif puisqu’il se prête favorablement à un jeu de mots qui pourrait conforter la position de la France vis-à-vis de l’international « A star is Borne ».

Voilà je crois ce que l’on pouvait dire d’essentiel ce matin, au vu des dernières nouvelles.

Enfin, et pour conclure, personnellement, je ne mêlerai pas ma voix à ceux qui critiquent madame Borne, la traitant de parachutée dans la sixième circonscription du Calvados puisque invitée récemment chez une amie dans le sixième arrondissement de Paris, elle avait repris deux fois de l’andouille de Vire.