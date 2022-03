Selon certains observateurs, la diffusion du film Les Visiteurs, sur TF1, dès 21H30 le soir du premier tour serait la preuve du désintérêt des français vis-à-vis de l’élection présidentielle.

C’est faux. Le film au contraire présente une autre manière d’aborder différents thèmes de la campagne présidentielle de façon plus ou moins subliminale.

Ainsi, la parole de Fabien Roussel défendant le bon steak, le bon vin, le bon fromage sera prolongée à travers le personnage de Godefroy interprété par Jean Reno qui s’exclamera : « Où sont les poulardes ? J'ai faim ! Où sont les veaux, les rôtis, les saucisses ? Où sont les fèves, les pâtés de cerf ? Qu'on ripaille à plein ventre ! Il n'y a pas quelques Soissons avec de la bonne soivre ? Un porcelet, une sèvre en rôti, quelques cygnes blancs bien poivrés ? Ces amuse-bouche m'ont mis en appétit ! »

Le point de vue écologiste de Yannick Jadot sera défendu par le même Godefroy : « Quelle infamie ! Où sont passées la nature et les forêts ? Tout est laid ! L'air est suffocant, ça puir ! » À une nuance près cependant puisque le personnage du film aura un regret que ne partage pas Yannick Jadot

« Il n'y a plus un hectare sauvage pour chasser ! »

Le débat démocratique sera suggéré par des échanges certes vifs mais qui sont le garant d’une parole à la fois libre et argumentée : « Elle peut transformer une armée en vomi de crapaud. On dit que si elle vous touche, des pustules vous jaillissent du corps, on perd ses cheveux et on pissoie de la boue. Elle peut maudire sur cinq générations !! »

La question de l’identité sera abordée, notamment à travers un échange entre Godefroy et Jacquart : « -Fieffé menteur. Si tu es fier de ta famille, pourquoi ne portes-tu pas ton vrai nom ? Quel est l'effroyable secret que tu caches ? Un ogre ? Une sorcière ? Un bouilleur d'enfants ? -Mais lâchez-moi, sale nazi ! »

L’imposition regroupant les impôts, taxes et redevances, cotisations et contributions sociales auxquels les administrations publiques soumettent les personnes physiques et morales françaises ne sera pas passé sous silence : « Quelle infamie, mon Jacquouille, les vilains ne payent plus les impôts, ni la taille et les corvées, ni les tonlieux et la dîme... Quelle injustice !! »

Le film évoque également les relations homme-femme. Quand le sentimental Eric Zemmour regrette avec nostalgie l’époque où « le jeune chauffeur de bus pouvait glisser une main concupiscente sur un charmant fessier féminin », il pourrait, joignant la parole au geste, à l’instar de Jacquouille s’exclamer « Tu es amichée comme une bonne pomme ! »

Enfin, le point de vue de l’électeur devant une campagne ne sera pas oublié et dira sa perplexité à l’issue d’une campagne désarmante « Mais qu’est-ce que c’est que ce binz ? »