Ce matin, je fais mon coming-out. Je dois vous faire un aveu, je suis d’extrême-droite.

Ça fait drôle. Pour les auditeurs de France Inter persuadé qu’il n’y avait sur le service public que Dominique Seux et des gens de gauche, ça doit être un choc. Pour moi-même qui ne pensais pas me situer à cette place de l’échiquier politique, ça fait quand même bizarre.

Jusque-là, les idées d’extrême-droite, je crois, m’avaient assez peu contaminé. Les Décombres de Lucien Rebatet n’est pas mon livre de chevet. Je n’ai jamais été attiré par les écrits de Drieu la Rochelle ou Brasillac. Je n’ai jamais affiché dans ma chambre d’étudiant un portrait du maréchal Pétain ou du Général Pinochet. Je n’ai jamais contesté l’innocence du Capitaine Dreyfus. Jamais sous la douche je n’ai siffloté un grand succès de Jean-Pax Méfret. Par ailleurs, je suis déjà allé à la Fête de l’Humanité, je n’ai jamais prononcé Mitterrand Mitran, j’ai préféré le port du duffle-coat à celui du Loden.

Mais aujourd’hui, vous savez où je me rends ? À l’évidence. Je me rends à l’évidence. Je lis des déclarations de gens d’extrême droite et je me dis "Je suis d’accord avec eux". Pardon, si je déçois mon auditorat de gauche, mais c’est comme ça…

Par exemple, quand Marine Le Pen dit "Le problème d’Éric Zemmour, c’est que c’est un polémiste et en réalité il ne sait rien faire d’autre que de polémiquer", je trouve que son analyse n’est pas fausse. C’est vrai qu’Éric Zemmour a essentiellement passé sa vie à pérorer dans les médias avant de s’autoproclamer candidat anti médias.

Ce qui ne veut pas dire (attention !) que je suis entièrement en désaccord avec Éric Zemmour. Quand à propos de Marine Le Pen, il dit "Ce n’est pas une femme qui a grandi dans des manoirs qui va me faire la leçon. Elle parle tout le temps du pouvoir d’achat et accessoirement, elle s’occupe de son pouvoir d’achat à elle", je me dis "C’est pas mal observé".

Mais est-ce parce que Marine Le Pen a vécu une enfance bourgeoise qu’elle est inapte à proférer des vérités ? Bien sûr que non ! (Et admirez au passage comment je sais ménager la chèvre populiste et le choux raciste).

Quand elle dit "Il faut être honnête, Éric Zemmour n’a pas inventé grand-chose", je me dis "Voilà une phrase qui est frappée au coin du bon sens".

Quand Éric Zemmour attribue à Marine Le Pen "une incompétence crasse", je me sens Zemmouriste.

Quand Marine Le Pen pointe "le manque d’empathie" et "la brutalité" d’Éric Zemmour, je me sens Lepéniste.

Je suis à la fois Lepéniste et Zemmouriste. C’est une révélation.

Au moment où l’union des droites tente de se mettre en place en vue des législatives, je voulais exprimer ce petit message d’encouragement.