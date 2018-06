Ce matin, un nouveau spa auditif pour Frédéric Beigbeder

Frédéric Beigbeder, c’est à vous….

Ah non non tu m'appelles Monsieur le chroniqueur, ou Monsieur Beigbeder. Un peu de respect putain de bordel de merde !

Quant à Sonia déjà tu commences par avoir des diplômes et te nourrir par toi-même. Quand tu sauras te nourrir par devers toi-même, là tu pourras faire la révolution. D'accord ?

Bon ceci est mon avant-dernière chronique, et comme vous le constatez on est tous un peu sous tension, d'ailleurs c'est le titre du Monde d'hier "La Macronie au bord du burn-out généralisé" tout le monde pète les plombs au sommet de la France et donc on a tous bien besoin d'un spa auditif. ALLEZ TOURNÉE DE FLÛTE DE PAN POUR TOUT LE MONDE !

Extrait

Bienvenue au spa Frédéric Beigbeder, Paris-San Sebastian-Yekaterinbourg. Oh toi aussi auditeur tu en as gros sur la patate eh bien ferme les yeux et imagine un lac de montagne entouré de chèvres qui font beeee beeee beeeeeeee ah oui comme ça fait du bien de retourner mentalement à l'état de brouteur de plantes vertes. Avoue que c'est bien agréable quand on parle lentement à la radio même si d'aucuns - les fielleux - estiment que je ne fais ces spas auditifs que pour avoir moins de texte à rédiger et remplir mes trois minutes avec du silence plutôt qu'avec du talent (...)

Eh bien c'est exact oui je vous l'avoue mais c'est pour ne pas crever

Hier encore j'écoutais ma consoeur engagée Nicole Ferroni que j'admire sur le fond mais qui, tout de même, est au bord de la rupture d'anévrisme tous les mercredis matins.

Inspirez, expirez, je vous masse les lobes des oreilles avec mes cordes vocales... faites le vide à l'intérieur de votre cerveau comme si vous lisiez le dernier Guillaume Musso.

Maintenant imaginez Augustin Trapenard uniquement vêtu d'une paire de tongs Habaiana. Il vous passe une serviette chaude sur les pieds ça brûle mais tu fais comme si t'étais content parce que ça coûte 200 euros de l'heure cette connerie.

Alors déstressons ensemble

C’est vrai que c’est dur de se dire que Salah Abdeslam a été opéré de l’appendicite avec anesthésie. Toute cette morphine inutilement gâchée. À propos de drogue vous êtes au courant qu'on ne gagnera jamais France Pérou à 17h. En effet, que croyez-vous qu'ils emmènent en Russie dans la valise diplomatique les aztèques ? Du cevice de thon à la coriandre ?

Mais vous vivez dans le monde de Tchoupi ou quoi ? Cet après-midi, la France joue à onze contre 44. Le seul moment où nos joueurs vont voir le ballon, c'est pendant les ralentis des 30 buts qu'on va encaisser. Alors accepte la défaite. Ainsi tu ne seras pas déçu ce soir. Ouh loulouloulou, faut me déboucher ces chakras ! Je suis là pour ça.

Freddy c'est le plombier de ton âme. Freddy c'est le Destop de ton coeur.

Merci qui ?

Tous en chœur : Merci Freddy !