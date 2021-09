Je ne comprends pas qu’on puisse être candidat à la présidence de la République, déjà parce que c’est un contrat précaire, en CDD.

On est logé en pleine ville, dans un quartier bruyant, une maison pleine de dorures, même la salle d’eau, visuellement, on a l’impression d’être au milieu d’un mariage tunisien. Les parquets craquent tellement qu’une souris, on l’entend arriver à 500 mètres de distance, même un poil de barbe de Blanquer qui tombe, ça fait « pouh ». Pendant 5 ans ensuite, il faut se farcir Merkel, qui a connu plus de présidents français que Drucker de chiens. On mange trop, parce qu’au diner d’état, si vous proposez au président chinois une salade détox, il fait la tête, il dit des trucs comme « j’ai pas fait 8000 bornes en avion pour avoir la même vie que dans Emily in Paris ». Avant d’être élu, il faut faire des meetings, ce sont comme des stand-ups mais sans vannes, plus tard quand on compare ce qui était promis et ce qui a été fait, on réalise qu’il y avait des vannes. L’été, on se retrouve à s’ennuyer au fort de Brégançon, sur un rocher, on a la même vie qu’un bulot. Et tout ça pour un salaire de 15 000 euros bruts par mois, même pas le dixième de la valeur d’un post sponsorisé de Nabilla pour une marque de culotte sans tissu. Être président, ça n’a pas de sens.

Et pourtant, ils sont nombreux à vouloir y aller, qu’ils soient apiculteur en reconversion grâce à leur CPF, Arnaud Montebourg, personne issue des minorités, Fabien Roussel, le dernier communiste, ou ancien mannequin bronzage chez Point Soleil, Eric Zemmour. Et ce dimanche, Anne Hidalgo va se lancer pour le Parti Socialiste, j’ai lu ça sur le site de BFM, avec ce titre « Anne Hidalgo accélère », ce qui est pas mal parce qu’hier en voiture à Paris, je me suis fait dépasser par un pigeon à une patte. Oui, pour les non parisiens qui savent à peine qui est Hidalgo, c’est cette dame qui a relancé la pratique du vélo, j’ai un ami qui vendait du bitcoin, il s’est mis dans le business de la rustine en 2018, là il est 3ème fortune de France, quand il croise Bolloré, il lui file un ticket resto en lui disant « c’est pour rester propre ». Anne Hidalgo est aussi très écolo, l’an dernier pour les municipales, elle s’est engagée à planter 170 000 arbres afin de former des forêts urbaines dans Paris, c’est-à-dire que si ça se fait, le remake en film de Bambi, ça se tournera devant la gare de l’Est, avec Panpan qui dit « pardon mais pour aller voie 4, je dois franchir quel ruisseau, je suis perdu ». Pour l’instant, elle a installé dans son bureau un bonzaï en pot, les 169 999 arbres restants arrivent.

C’est donc dimanche qu’Anne Hidalgo va annoncer qu’elle y va, à Rouen, parce qu’elle s’entend bien avec le maire, Nicolas Mayer-Rossignol, c’est un dimanche, elle va voir un ami, donc si ça se trouve, ça va se finir en barbecue. Souvent à Rouen c’est comme ça, souvenons-nous de Jeanne d’Arc. Dans la foulée, elle devrait être à 20h au JT de Laurent Delahousse, le sosie capillaire de Simba adulte dans le Roi Lion. Et elle sort un livre, intitulé Une femme française, à la base elle avait pensé à Une femme puissante, mais ça se rapprochait trop d’un ouvrage déjà existant, Une femme d’honneur c’est Corinne Touzet, Femme like U c’est K-Maro, il restait juste Une femme française. Dans le bouquin, elle va expliquer qu’elle est parisienne mais qu’elle kiffe aussi le terroir, les politiques savent faire ça, ils vont dans la Sarthe, ils bouffent des rillettes, ils vont à Concarneau, ils visitent le marché aux poissons, ils vont au Cap d’Age, ils font l’amour à un néerlandais qui se fait filmer par son épouse, ils s’adaptent. Enfin, sachez que pendant qu’Anne Hidalgo dimanche parlera d’elle sur la 2, Marine Le Pen parlera d’elle sur TF1, et Mc Lesggy parlera des protons sur M6 mais ça n’a rien à voir. Marine Le Pen, je l’ai lu sur le site de LCI, que de presse, j’ai la vie de Claude Askolovitch sans la sagesse due à l’âge, a choisi son pré-slogan de campagne, c’est Liberté Chéries, tiré de la Marseillaise, sinon il y avait Marchons marchons, mais quelqu’un, je crois, a déjà pris ça en 2017.