Comme beaucoup de français hier à 21h00, je jouais au théâtre.

Puis pour m’endormir, j’ai regardé le DVD du débat de l’entre deux tours édité à peine une heure après sa diffusion aux Editions Atlas. Un peu groggy, je me suis endormi devant les images, et voilà que les deux protagonistes et certains de leurs échanges se sont invités dans mon rêve.

Cette fois le débat se déroulait dans une cabine de massage. Une contraction épouvantable m’avait paralysé au point que j’étais cloué là sur une table, bercé par une musique sucrée érotisante et caressé d’une lumière opaline.

Une masseuse et un masseur firent leur entrée. A ma grande surprise je reconnaissais la candidate nationaliste et notre président, tous deux chaussés d’une ravissante paire de Sholl.

La règle était simple. Un massage pour convaincre. Chacun d’eux disposait de 5 minutes pour me débloquer le dos et me convaincre ainsi d’aller voter pour lui ou elle. 50 millions de votants et autant de massages. Je tombais des nues. La presse, les médias étaient-ils au courant de ces procédés ? La candidate riait de ma candeur …

Le Pen : Mais bien sûr ! Mais tout le monde le sait, c’est de notoriété publique !

Mais votre père est-il d’accord avec ces méthodes ?

Le Pen : Il sait pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre !

Ok. Ok je sens que le sujet est touchy. Et vous président, vous vous apprêtez à me débloquer mais avez vous les compétences pour exercer un massage ?

Macron : J’en ai fait plus de 600 pendant les 5 années qui viennent de s’écouler

Voilà donc comment les candidats engrangeaient les voix. Finies les poignées de mains sur les marchés, l’électeur se travaillait au corps.

Par tirage au sort c’est le président qui devait commencer.

Il me fit m’allonger dans une posture pour le moins équivoque que la décence m’empêche de décrire. Etrange position monsieur le Président !

Macron : C’est la position française, je vous en informe

Le président toucha un point sensible qu’il situait au niveau du sacrum. En le débloquant ma vie serait économiquement paisible. Il me le promettait. Ce qui fit bondir la candidate.

Le pen : C’est faux !

Macron : non, c’est un fait Mme le Pen

Le pen : C’est faux !

Le Pen : oui monsieur Macron, c’est faux et c’est assez malhonnête il faut être honnête

C’était reparti. Elle reprochait les méthodes laxistes de son massage.

Vint alors son tour.

La candidate nationaliste me plaquait sur la table d’un geste brusque. Mais enfin pourquoi cette violence ?

Le Pen : Pourquoi ? Parce que je pense que ce n’est pas la bonne méthode

Ouah ouah ! Ses ongles se mirent à pousser à vue d’œil et elle posa ses mains sur ma peau.

Attendez attendez qu’est-ce qu’elle va faire ? Vous êtes sûr que c’est légal ?

Le Pen : évidemment c’est légal mais c’est surtout démocratique !

Aah ! Elle enfonça ses ongles jusqu’à pénétrer ma chair pour labourer mon dos me promettant que la douleur qu’elle générerait me ferait oublier ma première douleur.

Et je me suis réveillé avec la certitude qu’entre un massage qui ne fait pas tout ce qu’on peut attendre et un massage qui fait mal, je sais lequel choisir. Alors quoiqu’il en soit, dimanche, faites-vous masser.