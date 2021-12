L'année s’achève et bien qu’elle ait été l’année du S pour les chiens et les chats, pour nous autres, les humains c’est sous le signe du P qu’elle s’est imposée. Jonathan Lambert tente d'en dire plus.

P comme PCR qu’on pourrait traduire par « Putain ça recommence », P comme PSG « Pas si Génial », P comme PPDA « priapique plein d’amour », P comme …

Sonnerie de porte : ding dong !

Ah excusez-moi !

(Ouverture de porte) Anna ? Mais qu’est-ce que tu fais là ? Je suis à l’antenne, je ne peux pas te recevoir !

(Voix de femme) Tu ne me donnes pas de nouvelle depuis deux jours. J’étais MORTE d’inquiétude. Eh bien pour une morte tu as plutôt bonne mine ! Rires du public

(Voix de femme) Comme tu es cruel !

Anna, je te l’avais dit ! Pendant les fêtes je dois rester avec ma famille. Tu ne peux pas débarquer comme ça dans le studio en plein direct, imagine si ma femme écoute !

(Voix de femme) Et elle, qui est-ce ?

C’est Alexandra Bensaïd, elle anime le 6/9 avec Jérôme Cadet et on ne dit pas « elle » quand la personne est présente.

(Sonnerie de téléphone) Qui m’appelle à cette heure, Allô ?

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !