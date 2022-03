Nous sommes le 7 mars et parce que je suis un homme du passé j’aimerais revenir un mois en arrière.

Le 7 février dernier donc, vous receviez ici même un candidat à la présidentielle dont on a tout dit et dont je ne dirai rien car pour l’avoir parodié dans une émission, il constitue pour moi une source de revenus non négligeables en termes de droits d’auteurs.

Et comme je suis quelqu’un de vénal avant d’être engagé, je ne vais pas scier la branche sur laquelle je me suis assis. Je vous engage même à revoir la séquence.

Tapez Lambert / Zemmour / On n’est pas couché et il y a de fortes chances de tomber dessus et de faire gonfler ma prochaine répartition sacem.

J’en appelle à votre générosité.

Et parmi les mesures annoncées ce matin là, ce candidat souhaite privatiser Radio France en cas de victoire. Ce qui signifierait que la radio ne serait financée que par les annonceurs et qu’en plein milieu de …

PUB 1

Voilà donc à quoi ressemblerait la matinale, la publicité prendrait les pleins pouvoirs, à coup de réclames intempestives vantant des produits identitaires. Le doudou Pétain, Barbie jeanne d’Arc… et nous ne pourrions même plus …

PUB 2

Plus moyen donc de faire une revue de presse, une chronique, ou même une météo.

Imaginez un jour comme aujourd’hui, veille de la journée de la femme. En plein débat sur l’égalité des genres, nous nous verrions interrompus sans que nous puissions rappeler que …

PUB 3

Et quand on en sera là, on se surprendra alors à utiliser les mêmes mots de celui qui n’était alors que candidat, s’agissant tout au moins de la radio : oui, c’était mieux avant !